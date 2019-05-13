Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Соболь уличили в незнании законов

Любовь Соболь. Кадр youtube.com
Собравшаяся в Мосгордуму блондинка преждевременно распространяет агитационные материалы

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Instagram, что в Пресненском районе начала свою избирательную кампанию в Мосгордуму.  По ее словам, "агит-выходные прошли ударно".

"Мои замечательные волонтеры распространили сегодня более 2 тыс. листовок и повесили сотни постеров на доски объявлений",

поделилась с подписчиками Соболь, отметив, что работе ее команды пытались помешать "местные жулики".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Агит-выходные в Пресненском районе прошли ударно! Мои замечательные волонтёры распространили сегодня более 2 тыс.листовок и повесили сотни постеров на доски объявлений. Не обошлось без приключений: местные жулики пытались помешать вешать информационные постеры о кампании, но ребята все равно справились! Горжусь! ✊

Публикация от @ sobollubov

Между тем действия профессионального юриста противоречат законодательству, ведь агитация разрешена после выдвижения кандидатов и их регистрации. Согласно закону о выборах, который Любовь сознательно нарушает, избирательная компания стартует в июне.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Собравшаяся туда блондинка начала агитацию преждевременно, что является незаконной политической активностью, которая нарушает принцип равенства кандидатов.

Подобное поведение ставит под сомнение ее компетентность, как и история 2016 года. Тогда юрист в суде оспаривала решение тендерной комиссии по выбору компании, которая должна была достроить в Санкт-Петербурге стадион "Газпром Арена". Из материала "Ведомостей известно, что дело Соболь проиграла.

Потерпела фиаско и в разбирательствах, связанных со строительной фирмой "Мир". Юрист пыталась признать незаконным решение ФАС России об отказе в работе на спорном объекте.

Между тем в поведении Соболь бывший замглавы московского штаба Навального юрист Виталий Серуканов усмотрел пиар-ход, которому ее, вероятнее всего, научил скандально известный блогер. Медийный скандал, по его мнению, Любовь устроила для саморекламы.

Серуканов хорошо знает коллегу из ФБК. Провокация и хайп – ее тактика. Он предположил, что блондинка специально создает "шумиху" вокруг своей персоны, а также поведал, что волонтерский штат у Соболь невелик – всего с десяток человек. Большой объем работы они не в силах выполнить.

"Все это – очередной блеф, и ни к чему, кроме как к провалу, это не приведет",

предупредил Серуканов активистов в интервью Nation News. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Пора прекратить: Париж призвал ЕС оставить Москву в покое

Французы устали от санкционной войны

В Казани захватили школу. Подробности

На место срочно отправлены экстренные службы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей