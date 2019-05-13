Соболь уличили в незнании законов

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Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Instagram, что в Пресненском районе начала свою избирательную кампанию в Мосгордуму. По ее словам, "агит-выходные прошли ударно".
"Мои замечательные волонтеры распространили сегодня более 2 тыс. листовок и повесили сотни постеров на доски объявлений",
– поделилась с подписчиками Соболь, отметив, что работе ее команды пытались помешать "местные жулики".
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Агит-выходные в Пресненском районе прошли ударно! Мои замечательные волонтёры распространили сегодня более 2 тыс.листовок и повесили сотни постеров на доски объявлений. Не обошлось без приключений: местные жулики пытались помешать вешать информационные постеры о кампании, но ребята все равно справились! Горжусь! ✊
Между тем действия профессионального юриста противоречат законодательству, ведь агитация разрешена после выдвижения кандидатов и их регистрации. Согласно закону о выборах, который Любовь сознательно нарушает, избирательная компания стартует в июне.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Собравшаяся туда блондинка начала агитацию преждевременно, что является незаконной политической активностью, которая нарушает принцип равенства кандидатов.
Подобное поведение ставит под сомнение ее компетентность, как и история 2016 года. Тогда юрист в суде оспаривала решение тендерной комиссии по выбору компании, которая должна была достроить в Санкт-Петербурге стадион "Газпром Арена". Из материала "Ведомостей известно, что дело Соболь проиграла.
Потерпела фиаско и в разбирательствах, связанных со строительной фирмой "Мир". Юрист пыталась признать незаконным решение ФАС России об отказе в работе на спорном объекте.
Между тем в поведении Соболь бывший замглавы московского штаба Навального юрист Виталий Серуканов усмотрел пиар-ход, которому ее, вероятнее всего, научил скандально известный блогер. Медийный скандал, по его мнению, Любовь устроила для саморекламы.
Серуканов хорошо знает коллегу из ФБК. Провокация и хайп – ее тактика. Он предположил, что блондинка специально создает "шумиху" вокруг своей персоны, а также поведал, что волонтерский штат у Соболь невелик – всего с десяток человек. Большой объем работы они не в силах выполнить.
"Все это – очередной блеф, и ни к чему, кроме как к провалу, это не приведет",
– предупредил Серуканов активистов в интервью Nation News.
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