Соболь уличили в незнании законов

Собравшаяся в Мосгордуму блондинка преждевременно распространяет агитационные материалы

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Instagram, что в Пресненском районе начала свою избирательную кампанию в Мосгордуму. По ее словам, "агит-выходные прошли ударно".

"Мои замечательные волонтеры распространили сегодня более 2 тыс. листовок и повесили сотни постеров на доски объявлений",

– поделилась с подписчиками Соболь, отметив, что работе ее команды пытались помешать "местные жулики".

Между тем действия профессионального юриста противоречат законодательству, ведь агитация разрешена после выдвижения кандидатов и их регистрации. Согласно закону о выборах, который Любовь сознательно нарушает, избирательная компания стартует в июне.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Собравшаяся туда блондинка начала агитацию преждевременно, что является незаконной политической активностью, которая нарушает принцип равенства кандидатов.

Подобное поведение ставит под сомнение ее компетентность, как и история 2016 года. Тогда юрист в суде оспаривала решение тендерной комиссии по выбору компании, которая должна была достроить в Санкт-Петербурге стадион "Газпром Арена". Из материала "Ведомостей известно, что дело Соболь проиграла.

Потерпела фиаско и в разбирательствах, связанных со строительной фирмой "Мир". Юрист пыталась признать незаконным решение ФАС России об отказе в работе на спорном объекте.

Между тем в поведении Соболь бывший замглавы московского штаба Навального юрист Виталий Серуканов усмотрел пиар-ход, которому ее, вероятнее всего, научил скандально известный блогер. Медийный скандал, по его мнению, Любовь устроила для саморекламы.

Серуканов хорошо знает коллегу из ФБК. Провокация и хайп – ее тактика. Он предположил, что блондинка специально создает "шумиху" вокруг своей персоны, а также поведал, что волонтерский штат у Соболь невелик – всего с десяток человек. Большой объем работы они не в силах выполнить.

"Все это – очередной блеф, и ни к чему, кроме как к провалу, это не приведет",

– предупредил Серуканов активистов в интервью Nation News.