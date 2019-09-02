"Тупая": министра образования Украины разнесли за безграмотность

Чиновнику посоветовали учить государственный язык

Юрист Таня Монтян набросилась на министра образования и науки Украины Анну Новосад, допустившую множество ошибок в тексте, который ранее появился в интернете.

"Какая-то тупая безграмотная ***** (нецензурная брань), такая же, как и остальные члены Зе-правительства", -

написала Монтян на своей страничке в Facebook.

"1) майданила в то время, когда надо было учиться 2) в быту и жизни говорит и думает на русском, поэтому такие знания украинского языка. Типичная ситуация", "Садись-два", "Грамматика и орфография – выдумки преступного режима Порошенко", "Жесть", "Ну, там многие и писать и читать на украинском умеет только со словарем", -

поддержали Монтян комментаторы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

В небольшом отрывке текста из 24 строчек насчитали свыше 10 ошибок, отмечает телеканал "Царьград". Анна Новосад стала во главе министерства образования и науки Украины 29 августа 2019 года, ранее этот пост занимала Лилия Гриневич.