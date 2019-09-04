Артистка возбудила мужчин новым эротичным образом

Ольга Серябкина (MOLLY) разместила в соцсети несколько фото. На них она позировала без одежды, прикрывшись декоративными розовыми перьями, и выглядела соблазнительно. На одном из снимков певица томно прикрыв глаза и высунув язык, лижет плечо.

Под снимками бывшая солистка группы "Серебро" призналась, что "очень" соскучилась, и сообщила новости: "10 сентября буду выступать на премии "Дай пять"...". И поблагодарила за поддержку, которая помогла ей войти "в пятерку номинантов в области "Лучшая певица" премии "Дай пять".

Кадры завели многих, особенно представителей сильного пола.

"Кайф для моих глаз", "Что ты делаешь со мной ", "Милая Оленька, ты прекрасна как первый майский цветок. Твоя восхитительная белоснежная улыбка освещает любой хмурый день.Ты самая яркая девушка во всем этом мире", "Хочу женится на тебе и быть твоим мужчиной навсегда", "Я могу поцеловать тебя по-французски?",

– поделились мужчины чувствами и желаниями.

Мнения остальных разошлись. Одни восхищались видом звезды, другие ругали ее: "Какие нежные фото", "Дива", "Так великолепно", "Шикарная", "Что за богиня", "Барби", "Даже тонны косметики не спасают".

Внешность Ольги Серябкиной нередко становится предметом обсуждения. В последнее время судачат также и о скандале, в который она попала. Накануне ее даже назвали из-за этого "исчадием ада". Однако больше интереса всегда вызывал вид певицы а она всячески старалась привлечь интерес – и когда показалась без макияжа, и когда открыла на обозрение интимные места, и когда расставила ноги.