Россияне поспешили отойти подальше от дипломата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что иногда спускается в московский метрополитен.

"Езжу по мере необходимости, когда понимаю, что в пробке стоять 2 часа, а на метро можно доехать за 20 минут",-

рассказала Захарова в интервью News.ru.

Кроме того, по словам дипломата, она ездит на метро в театр или в кино в выходные дни, так как в Москве трудно бывает припарковаться.

Иногда появление Марии в подземке вызывает интересную реакцию у окружающих.

"Однажды я зашла в вагон, и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: "Что это они начали в метро-то спускаться?" –

с юмором описала ситуацию представитель МИД.