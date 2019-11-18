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Захарова пугает пассажиров в метро

Захарова напугала пассажиров в метро
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Россияне поспешили отойти подальше от дипломата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что иногда спускается в московский метрополитен. 

"Езжу по мере необходимости, когда понимаю, что в пробке стоять 2 часа, а на метро можно доехать за 20 минут",-

рассказала Захарова в интервью News.ru.

Кроме того, по словам дипломата, она ездит на метро в театр или в кино в выходные дни, так как в Москве трудно бывает припарковаться.

Иногда появление Марии в подземке вызывает интересную реакцию у окружающих.

"Однажды я зашла в вагон, и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: "Что это они начали в метро-то спускаться?" –

с юмором описала ситуацию представитель МИД. 

Валентина МАЙОРОВА

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