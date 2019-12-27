Российские дипломаты затмили знаменитую парочку из "Криминального чтива"

Новогодний корпоратив в Министерстве иностранных дел не обошелся без сюрпризов. Мария Захарова выложила в Сеть видео зажигательного танца – она исполнила рок-н-рол со своим заместителем Артемом Кожиным.

"Ударно работаем – ударно отдыхаем!" – написала официальный представитель МИД на своей странице в Инстаграм.

Ролик получился очаровательный. Стильное мини-платьице подчеркнуло стройные ноги Захаровой, а ее пластика была выше всяких похвал.

"Наша зажигалочка", "Красотка", "Супер! Будьте сами собой всегда!!!", "Мария, Вы супер!! и в танце и в работе!!", "Браво!!!", "Где так можно научиться?", "Джон Траволта и Ума Турман нервно перекуривают", "Машунька жжет, умничка", – восхитились подписчики.

Кое-кто вспомнил неуклюжие танцы бывшего британского премьера Терезы Мэй и заявил, что российские дипломаты двигаются куда как лучше: "А Тереза Мей так не может ни в политике ни в танцах".