Белорусам согласилась помочь одна из прибалтийских стран

Белоруссия может получить нефть из Латвии через ее морские порты. Об этом заявил премьер-министр Республики Кришьянис Кариньш после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Минск и Рига готовы сотрудничать в топливной сфере, однако конкретно на сей счет должны договаривать компании обеих стран.

"В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон", – цитирует БЕЛТА латвийского премьера.

Ранее Белоруссия из-за проблем с заключением нового контракта с Москвой на поставки нефти из России разослала ряду стран, в том числе прибалтийским, приглашения к сотрудничеству в топливной сфере. Пока ни одно государство не ответило категорическим "да". Поляки сообщили о невозможности по технологическим причинам перенаправлять нефть по своим трубопроводам. Казахстан выразил готовность сотрудничать, если это будет выгодно местным компаниям.

Что касается государств Прибалтики, то эксперты полагают, что доставлять топливо в Белоруссию через их порты будет не так уж просто, да и никак не дешевле, чем покупать у России. И это несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония, конечно, заинтересованы в загрузке своих морских терминалов и транзитных путей, в том числе железной дороги и автотранспортных трасс.

Так, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что Минск может воспользоваться небольшим терминалом в рижском порту, который выкупил ранее для доставки калийных удобрений.

"Возможно, что они продолжат развивать это направление и с точки зрения нефтяных вопросов", – сказал он изданию "Экономика сегодня".

Однако, полагает эксперт, это будет носить минимальный характер, т.к. все равно более выгодной цены на нефть, чем та, которую предлагает Москва, Минск нигде не найдет.