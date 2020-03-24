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Лукашенко указал китайцам на отсутствие эпидемии коронавируса

Лукашенко указал китайцам на отсутствие эпидемии коронавируса
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ Чечне больше нельзя попасть в кафе и рестораны
Президент Белоруссии признался в своих главных страхах из-за COVID-19

Пандемия коронавируса – это выдумки, усиленно распространяемые журналистами. По крайней мере, в Белоруссии эта зараза не приживается. Об этом глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил послу КНР Цуй Цимину. 

"У нас этот вирус не развивался", - подчеркнул Батька, пояснив, что все случаи инфицирования, зафиксированные на территории республики, пришли из других стран.

По его мнению, главная опасность – не реальное инфицирование COVID-19, а паника, раздуваемая СМИ. "Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом, – признал Лукашенко в разговоре с послом КНР во вторник, 24 марта. – От психоза будут и все остальные болезни".

Вместе с тем президент потребовал от белорусских врачей не расслабляться: в весеннее время и раньше отмечался подъем инфекционных заболеваний, которые могут приводить к летальному исходу, а сейчас к ним прибавился китайский коронавирус. Задача медиков – чтобы в этом году пик статистики по болезням и смертности не был превышен. Если этот период будет преодолен успешно, считай, опасность миновала.

"Выдержим до православной Пасхи, значит, жить будем", – подвел итог Лукашенко.

Отметим, что в 2020 г. православных христиане будут отмечать Пасху 19 апреля.

Ранее президент Белоруссии раскритиковал меры российского правительства по профилактике распространения коронавируса. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Что за человек? Пыжится чего-то доказать.
Бацька, вирус выращен в Китае, а ты все хочешь свалить на Россию?
Наши люди,как и ваши,тов. Лукашенко заразились, отдыхая в других странах.
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