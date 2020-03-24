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Российским регионам предрекли проблемы из-за нового вируса

Об этом предупредили в Москве

Столичные власти в связи с распространением коронавируса призвали регионы готовиться к непростой ситуации.

Так, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, грядет тяжелое время. Он отметил, что всем его коллегам в других уголках России следует "готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам".

Об этом он заявил на совещании в больнице в Коммунарке, куда прибыл президент Владимир Путин, передает ТАСС. Ранее глава государства оценил качество работы клиники. 

Напомним, по последним данным, в России коронавирусом болеют 495 человек – на 57 больше, чем днем ранее. В том числе, шесть новых случаев обнаружено в Крыму, который могут закрыть от всех на целый месяц. 

Ксения АНДРЕЕВА

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