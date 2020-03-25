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Мир опоздал с борьбой против коронавируса

Для победы над смертельной инфекцией самоизоляции мало

Странам нужно было начать активно бороться с COVID-19 еще месяц назад. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его мнению, человечество упустило этот шанс, цитирует слова эфиопа "Телеграм-канал" "Раньше всех. Ну почти". Он назвал коронавирус очень опасным.

ВОЗ насчитал уже свыше 16 тыс. погибших.

Гебрейесус отметил, что призывы к людям оставаться дома и прекратить перемещения дают возможность системам здравоохранения не испытывать даления, однако этого мало. Нужны "агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов" инфицированных граждан со здоровыми, пишет ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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