Для победы над смертельной инфекцией самоизоляции мало

Странам нужно было начать активно бороться с COVID-19 еще месяц назад. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его мнению, человечество упустило этот шанс, цитирует слова эфиопа "Телеграм-канал" "Раньше всех. Ну почти". Он назвал коронавирус очень опасным.

ВОЗ насчитал уже свыше 16 тыс. погибших.

Гебрейесус отметил, что призывы к людям оставаться дома и прекратить перемещения дают возможность системам здравоохранения не испытывать даления, однако этого мало. Нужны "агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов" инфицированных граждан со здоровыми, пишет ТАСС.

