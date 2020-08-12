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VIP-самолет, принадлежащий Воздушно-космическим силам России, совершил приземление в Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные FligtRadar.
Борт вылетел в среду около 10 утра по московскому времени с военного аэродрома, расположенного под Москвой. Его финальной точкой назначения стал населенный пункт Замок в Минской области.
Известно, что в Белоруссию отправился самолет Ту-134АК. Он является судном представительского класса с салоном повышенной комфортности. На борту предусмотрены места на 13 пассажиров. Обычно такие самолеты используют для правительственных перевозок.
Данных о том, кто мог отправиться из России в Белоруссию нет.
Сейчас в стране проходят массовые митинги, связанные с недовольством народа по поводу избрания Лукашенко на пост президента. Эксперты полагают, что президент смог договориться с представителями протестных сил и останется у власти всего на год.
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