Леонид Ринк считает, что произошедшее "политической ерундой"

22 августа Навального экстренно доставили в немецкую клинику Шарите. Сегодня лаборатория немецкой армии заявила, что нашла в организме Алексея Навального следы ядов из группы "Новичок". На такое заявление отреагировал разработчик вещества Леонид Ринк.

По его словам, симптомы оппозиционера не похожи на те, которые бывают при отравлении "Новичком", уточняет телеграм-канал "РИА Новости".

Политический обозреватель Юлия Витязева в своем телеграм-канале поделилась своим мнением о происходящем.

"Господа, мне одной кажется, что нам банально врут?" – задалась вопросом журналистка.

По ее мнению, если бы Навального действительно отравили "Новичком", то диагноз оппозиционеру поставили бы гораздо быстрее, потому что даже в случае с отравлением Скрипалей, на обнаружение нервно-паралитического вещества ушло всего 8 дней, а не 11, как это произошло в случае в руководителем ФБК.

Напомним, что в ФРГ заговорили о санкциях против России из-за ситуации с отравлением Навального. В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о результатах анализов, а в Совете Федерации новость о яде в организме Алексея назвали чем-то из "области фантастики".