Журналисту запретили снимать "подаренный" особняк, якобы принадлежащий врио губернатора Иркутской области

Журналиста питерской «Фонтанки» Михаила Грачева не пустили осмотреть дом, в котором предположительно живет семья врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом журналист рассказал в своем Facebook

"В Иркутской области 13 сентября состоятся выборы губернатора. Это мой родной регион, малая родина. <…> надо бы снять какой-то сюжет и вообще проанализировать ситуацию, поковыряться в местной повестке и найти интересную историю. И я нашел", – разъяснил журналист свой интерес.

По словам Грачева, 29 августа он вместе с товарищем и квадрокоптером приехал к коттеджному поселку "Хоромы", где, по его информации, проживает врио губернатора Иркутской области.

"Точного адреса нет, территория поселка закрытая, но есть фотки с участка. Подумал: пролечусь над поселком, по отличительным особенностям территории пойму, где конкретно находится дом. С момента взлета не прошло и минуты, как ко мне подлетает какой-то мужик и начинает спрашивать про разрешение на взлет и вообще, что это мы тут снимаем и прочее. Потом неожиданно заявляет, что он “правосознательный гражданин и патриот“ и ему кажется, что мы занимаемся чем-то незаконным", – написал Грачев.

Журналист решил свернуть съемку и уехать, однако был задержан неизвестными.

"Подбегают к нам с телефонами и один из них начинает обвинять, что мы тут „снимаем статью, чтобы очернить врио губернатора“. Я вышел из машины, попытался выяснить, кто это вообще такие и с чего мы им так вдруг помешали, ведь мы больше ничего не снимаем и по их требованию уезжаем. Тут же один из них заскочил мне за спину, вытащил ключи из машины и перебросил другому. Я попытался позвонить, но не вышло – их старший выбил телефон у меня из рук", – рассказал Грачев.

Приехавшая полиция опросила журналиста с товарищем, но что конкретно они нарушили, им так и не сказали. На все вопросы говорили: поступил телефонный звонок.

Выборы губернатора Иркутской области пройдут 13 сентября 2020 года. Досрочное голосование растянется на 11−12 сентября. В выборах главы региона участвуют текущий врио Игорь Кобзев (самовыдвиженец), депутат Госдумы РФ Михаил Щапов (КПРФ), Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова ("Справедливая Россия") и Геннадий Щадов (КПСС).