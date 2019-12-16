Оригинальное блюдо станет украшением праздничного стола

Новогодний стол -2020 – это не только традиционные салаты, гостей также можно удивить и выпечкой. "Утро" делится оригинальным рецептом новогодних пирожков с апельсиновой начинкой.

Ингредиенты:

Для теста:

Творог – 300 г

Дрожжи сухие – 2 ч. л.

Молоко – 100 мл

Сливочное масло – 50 г

Куриные яйца – 1 шт.

Сахар – 3-4 ст. л.

Мука – около 500 г

Для начинки:

Апельсины – 3 шт.

Сахар

Яичный желток – 1 шт.

Способ приготовления:

Дрожжи насыпать в теплое молоко, добавить 2 ложки сахара и перемешать. Затем нужно дождаться образования "дрожжевой шапки".

В это время в другой миске растереть блендером творог. Когда дрожжи активируются, влить их в миску с творогом, туда же добавить растопленное, но не горячее сливочное масло, разбить яйцо и насыпать остатки сахара. По желанию можно добавить ванилин и затем все тщательно перемешать.

Затем необходимо просеять муку и замесить тесто. После поставить его на полтора часа в теплое место.

В это время можно приготовить начинку. Для этого очистить апельсины и мелко нарезать. Подошедшее тесто выложить на стол, присыпать мукой и разделить на небольшие кусочки по 60 – 70 г. Каждый кусок размять и положить в центр апельсины, слегка посыпать сахаром, а далее слепить привычные пирожки, пишет Яндекс.Дзен-канал "Я Готовлю...".

Пирожки выложить швом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху смазать взбитым яичным желтком или сметаной. Выпекать 25 – 30 мин в разогретой до 180 градусов духовке.

Новогодние пирожки готовы – можно подавать к столу!

Ранее "Утро" поделилось рецептом праздничного грузинского салата.