Чтобы не болела голова после корпоратива, стоит налегать на овощи

Эксперты уверяют, что тяжелая пища во время застолья лишь навредит организму. Такая закуска, например, как грибы, мясо, птица или колбаса позволит дольше не валиться с ног от алкоголя, но позже ударит по здоровью в двойном размере.

Поэтому стоит отказаться от тяжелой и острой пищи, в которую входит чеснок, горчица, перец, чтобы облегчить работу печени, которая и так в это время расщепляет спирт. Плохо усваиваются организмом мясо с картошкой и десерты. Эксперты советуют вместо мясной нарезки сделать овощную.

Яблоки, груши и персики подойдут для тяжелых напитков, а арбуз и клубника, а также зеленый чай, быстрее выведут алкоголь из крови, так как обладают мочегонным эффектом, пишет портал 74.ru, . Главное – знать меру, тогда утро после застолья не будет плохим.