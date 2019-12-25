Как сделать запеченные овощи с пряными травами настоящим центром стола, а не каким-то жалким гарниром

Своими рецептами с читателями "Утра" делится Марианна Орлинкова – шеф-повар программ образовательного проекта "Шатология".

Для приготовления 8 – 10 порций новогоднего блюда понадобится 6 разноцветных сладких перцев, молодых кабачков и крупных баклажанов, 3 – 4 средних цукини, 5 небольших красных луковиц 1 кг небольших помидоров на ветке, 3 початка кукурузы, 500 г грибов, 1 головка чеснока, сок и цедра половины лимона, 600 г натурального греческого йогурта жирностью от 6%, 200 мл растительного масла, 2 ст. л. сухой смеси прованских трав, соль, свежемолотый черный перец.

Кабачки, цукини и баклажаны нарежьте пластами толщиной 1,5 сантиметра. Сладкие перцы разрежьте на четвертинки, очистите. Лук очистите, разрежьте вдоль на 4 – 6 частей.

Помидоры, не снимая с ветки, наколите зубочисткой. Пропустите чеснок через пресс, половину смешайте с сухими травами и маслом. Посолите и поперчите.

Смажьте пряным маслом все овощи и грибы, запекайте в разогретой до 200°С духовке 25 минут. Для соуса оставшийся чеснок смешайте с йогуртом и лимоном, посолите, поперчите. Подайте соус к ассорти овощей и грибов.