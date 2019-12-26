Аппетитное блюдо придется по вкусу даже самым привередливым гостям

До Рождества, которое православные будут отмечать 7 января, остаются считанные дни. И ответственные хозяйки уже запаслись рецептами праздничного ужина.

Например, автор Яндекс Дзен канала Светлана Миронова предлагает приготовить к ужину аппетитное блюдо – куриные ножки с картофелем.

Для приготовления нужно 700 г голени куриной, 1 кг картофеля, 1 – 2 моркови, головка лука, 3 зубчика чеснока, по несколько столовых ложек растительного масла и томатного соуса либо кетчупа. Также необходимо иметь под рукой соль и перец, приправу для картофеля, чайную ложку куркумы, 2 столовые ложки майонез и столько же соевого соуса.

Сначала ножки отправляются на полчаса в маринад из соевого и томатного соусов, майонеза, чеснока, соли и перца. Картофель в это время нарезается дольками, лук – полукольцами, морковь –-кружочками и полумесяцами.

Все овощи следует выложить в миску и перемешать с растительным маслом и специями так, чтобы каждый кусочек был покрыт пленкой. Затем – рассыпать по противню, а сверху уложить промаринованные куриные ножки. Через 50 – 60 минут ароматное и сытное блюдо готово.

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