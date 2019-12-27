Пошаговый рецепт вкусного блюда

Рецептом языка с морковью по-корейски с "Утром" поделился шеф-повар ресторана "Ко Ко Ко" (Санкт-Петербург) Игорь Гришечкин.



Для того, чтобы приготовить язык с морковью по-корейски понадобится:

Морковь глазированная 250 г



Язык говяжий 400 г

Картофельное пюре с сыром 300 г

Кинза 10 г

Чипсы из чеснока 10 г

Растительное масло 20 г

Сливочное масло 10 г

Для приготовления языка:

Говяжий язык 1000 г

Лавровый лист 10 г

Черный перец 10 г

Морковь 100 г

Лук репчатый 100 г

Чеснок 20 г

Соль 40 г





Для приготовления моркови глазированной понадобится:

Морковь молодая 1000 г

Специи для моркови по-корейски 20 г

Сливочное масло 50 г

Соль по вкусу





Пошаговый рецепт языка с морковью по-корейски



Язык заливаем водой и доводим до кипения. После того как вода закипела, уменьшаем нагрев. Добавляем запеченные овощи, специи и слегка подсаливаем. Язык придавливаем крышкой меньшего диаметра и варим до мягкости. По готовности язык закидываем в холодную воду и остужаем, очищаем от жесткой оболочки и делим на порции.

Половину моркови разрезаем пополам вдоль, выкладываем дно сковороды или широкой кастрюли, посыпаем специями и подсаливаем. Из другой половины моркови делаем фреш. Заливаем им морковь и готовим 10-15 мин, она должна быть слегка аль денте. В конце добавляем сливочное масло и перемешиваем силиконовой лопаткой до смешивания масла и морковного сока.

Чеснок режем как можно тоньше, бланшируем в кипящей воде 30 секунд и опускаем в воду со льдом, обсушиваем на бумажном полотенце. Затем прогреваем в растительном масле до первого появления золотистого цвета. Выкладываем на бумагу и сушим.

Картофель чистим и варим до готовности, сливаем воду и ставим обратно на огонь, чтобы картофель подсох. Параллельно начинаем его протирать через мелкое сито, не снимая картофель с огня, чтобы он не остыл и не стал клейким, туда же добавляем страчателлу, сливочное масло, соль и хорошо вымешиваем. Доводим по вкусу солью.

Сервируем на тарелку пюре, язык и выкладываем сверху морковь со слайсами чеснока.