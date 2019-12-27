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Как приготовить язык с морковью по-корейски

Изысканно и просто: как приготовить язык с морковью по-корейски
Фото: Игорь Гришечкин
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Пошаговый рецепт вкусного блюда

Рецептом языка с морковью по-корейски с "Утром" поделился шеф-повар ресторана "Ко Ко Ко" (Санкт-Петербург) Игорь Гришечкин. 

Для того, чтобы приготовить язык с морковью по-корейски понадобится: 

  • Морковь глазированная 250 г
  • Язык говяжий 400 г
  • Картофельное пюре с сыром 300 г
  • Кинза 10 г
  • Чипсы из чеснока 10 г
  • Растительное масло 20 г
  • Сливочное масло 10 г

 

Для приготовления языка:

  • Говяжий язык 1000 г
  • Лавровый лист 10 г
  • Черный перец 10 г
  • Морковь 100 г
  • Лук репчатый 100 г
  • Чеснок 20 г
  • Соль 40 г


Для приготовления моркови глазированной понадобится:

  • Морковь молодая 1000 г
  • Специи для моркови по-корейски 20 г
  • Сливочное масло 50 г
  • Соль по вкусу


Пошаговый рецепт языка с морковью по-корейски

Язык заливаем водой и доводим до кипения. После того как вода закипела, уменьшаем нагрев. Добавляем запеченные овощи, специи и слегка подсаливаем. Язык придавливаем крышкой меньшего диаметра и варим до мягкости. По готовности язык закидываем в холодную воду и остужаем, очищаем от жесткой оболочки и делим на порции.

Половину моркови разрезаем пополам вдоль, выкладываем дно сковороды или широкой кастрюли, посыпаем специями и подсаливаем. Из другой половины моркови делаем фреш. Заливаем им морковь и готовим 10-15 мин, она должна быть слегка аль денте. В конце добавляем сливочное масло и перемешиваем силиконовой лопаткой до смешивания масла и морковного сока.

Чеснок режем как можно тоньше, бланшируем в кипящей воде 30 секунд и опускаем в воду со льдом, обсушиваем на бумажном полотенце. Затем прогреваем в растительном масле до первого появления золотистого цвета. Выкладываем на бумагу и сушим.

Картофель чистим и варим до готовности, сливаем воду и ставим обратно на огонь, чтобы картофель подсох. Параллельно начинаем его протирать через мелкое сито, не снимая картофель с огня, чтобы он не остыл и не стал клейким, туда же добавляем страчателлу, сливочное масло, соль и хорошо вымешиваем. Доводим по вкусу солью.

Сервируем на тарелку пюре, язык и выкладываем сверху морковь со слайсами чеснока.

Марина МОНРО

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