Необычное блюдо спасет от надоевшей "Мимозы" и селедки под шубой

Отличная альтернатива салатам на Новый год – 2020 – рулет со сливочным сыром и рыбкой.

Ингредиенты: упаковка замороженного шпината, три яйца, 300-350 граммов сливочного сыра, 100 граммов сметаны, 200 граммов семги, 50 граммов муки.

Приготовление: шпинат заранее разморозьте. Взбейте его в блендере вместе с желтками трех яиц, затем добавьте муку, снова перемешайте, добавьте соль и перец. Отдельно взбейте белки. Когда появятся пики, понемногу вводите воздушную массу в смесь из желтков и шпината. Перемешайте лопаткой и выложите на застеленный пергаментом противень. Разровняйте – слой должен быть в 4-5 мм. Отправьте в духовку на 180 градусов на 10-15 минут. Главное не пересушить.

Для нежной начинки нужно взбить в блендере сыр со сметаной и нарезать семгу маленькими кусочками. Готовое "тесто" для рулета достаньте из духовки и дайте ему остыть. Отделите от пергамента.

Выкладываем сырный крем на шпинатно-яичный пласт, сверху – семга. Затем сворачиваем в рулет, оборачиваем его пергаментов и убираем на несколько часов в холодильник. Новогодний рулет с рыбой готов. Если времени на возню со шпинатом нет, можно завернуть начинку в тонкий лаваш, делится автор канала "Домашний шеф-повар!" на "Яндекс. Дзен".

Ранее "Утро" писало, как приготовить салат "Ледовитый океан" на Новый год – 2020.