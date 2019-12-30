Сделать это блюдо сможет даже начинающий кулинар

На праздничный стол хозяйки обычно выставляют самые изысканные деликатесы. Однако простые блюда часто бывают не менее вкусными.

Автор блога "Я готовлю..." на "Яндекс. Дзен" предлагает сделать салат из консервированной фасоли. Он готовится очень быстро и наверняка понравится гостям. Взять банку консервированной красной или белой фасоли, 200-250 г вареного куриного филе, 1 свежий огурец, 3 вареных куриных яйца, зелень, соль и перец по вкусу. Для заправки подойдут майонез, сметана или йогурт.

Куриное филе, вареные яйца и огурец нарезать кубиками. Добавить фасоль (ее можно промыть, а можно положить прямо из банки) и мелко нарезанную зелень. Заправить по желанию майонезом, йогуртом или сметаной. Свежий огурец можно заменить соленым или маринованным.

Такой салат можно есть не только по праздником. Готовится он очень быстро, поэтому подойдет и для будних дней. Ранее "Утро" поделилось рецептами, которые заменят новогодний оливье.