Простое блюдо отлично подойдет для продолжения застолья

После боя курантов 1 января новогодние праздники длятся еще целую неделю, и застолья продолжаются. Если гости уже устали от "Селедки под шубой", то можно предложить им оригинальный салат "Зимняя романтика", тем более что он готовится очень быстро и просто.

Ингредиенты для салата: грудка куриная копченая – 250 г, сыр – 150 г, огурцы – 1 шт., курага 5 – 6 шт., орехи грецкие – 2 горсти, майонез, зерна граната.

Способ приготовления: копченую куриную грудку нарезать мелкими кубиками. На такие же кубики нарезать твердый сыр и огурец – он придаст свежести салату.

По рецепту, курагу обдать кипятком и высушить на бумажном полотенце. Затем мелко нарезать и отправить к другим ингредиентам праздничного салата. Мелко нарубить грецкие орехи и также добавить к блюду. Затем добавить майонез и тщательно перемешать.

Автор Яндекс.Дзен-канала "Волшебная еда" советует украсить блюдо веточкой укропа и зернами граната. Салат "Зимняя романтика" готов!

Ранее "Утро" делилось рецептом новогоднего салата, который готовится не больше 10 минут.