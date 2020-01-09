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Для приготовления слоеного салата "Снежная королева" потребуются самые простые ингредиенты и немного времени. Сделать его с пошаговым рецептом сможет любая хозяйка, а на праздничном столе он будет смотреться оригинально и красиво.
Ингредиенты
Крабовые палочки – 200 гр.
Яйца – 4 шт.
Жареный арахис – 100 гр.
Ветчина – 200 гр.
Яблоко – 1 шт.
Плавленый сырок – 1 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Майонез – 150 гр.
Соль, перец – по вкусу.
Этапы приготовления
Охлажденные крабовые палочки, ветчину и лук порезать мелкими кубиками и положить в разную посуду.
Отварить яйца, почистить, отделить белки от желтков. Сначала нужно натереть все белки, затем желтки. Желтки в отдельной емкости смешать с небольшим количеством майонеза и хорошо перемешать.
Жареный несоленый арахис потереть на терке или измельчить с помощью блендера. Плавленый сырок натереть на терке, также поступить с яблоком, – пишет "Готовим вместе".
Ветчину и крабовые палочки в разных мисках перемешать с майонезом.
Собирать салат удобнее всего в разъемном кольце для выпечки. Первым слоем кладется тертый сыр, который немного смазывается майонезом. Затем поочередно добавляются желтки, лук, крабовые палочки, яблоко и ветчина. Сверху можно добавить немного майонеза. В конце салат посыпается арахисом, затем выкладываются белки.
После приготовления салат рекомендуется оставить в холодильнике на пару часов, чтобы он пропитался. Перед подачей кольцо нужно аккуратно снять.
Ранее "Утро" публиковало рецепт салата "Снежный краб" с крабовыми палочками.
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