Блюдо к праздничному столу обойдется недорого

Для приготовления слоеного салата "Снежная королева" потребуются самые простые ингредиенты и немного времени. Сделать его с пошаговым рецептом сможет любая хозяйка, а на праздничном столе он будет смотреться оригинально и красиво.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 200 гр.

Яйца – 4 шт.

Жареный арахис – 100 гр.

Ветчина – 200 гр.

Яблоко – 1 шт.

Плавленый сырок – 1 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Майонез – 150 гр.

Соль, перец – по вкусу.

Этапы приготовления

Охлажденные крабовые палочки, ветчину и лук порезать мелкими кубиками и положить в разную посуду.

Отварить яйца, почистить, отделить белки от желтков. Сначала нужно натереть все белки, затем желтки. Желтки в отдельной емкости смешать с небольшим количеством майонеза и хорошо перемешать.

Жареный несоленый арахис потереть на терке или измельчить с помощью блендера. Плавленый сырок натереть на терке, также поступить с яблоком, – пишет "Готовим вместе".

Ветчину и крабовые палочки в разных мисках перемешать с майонезом.

Собирать салат удобнее всего в разъемном кольце для выпечки. Первым слоем кладется тертый сыр, который немного смазывается майонезом. Затем поочередно добавляются желтки, лук, крабовые палочки, яблоко и ветчина. Сверху можно добавить немного майонеза. В конце салат посыпается арахисом, затем выкладываются белки.

После приготовления салат рекомендуется оставить в холодильнике на пару часов, чтобы он пропитался. Перед подачей кольцо нужно аккуратно снять.

Ранее "Утро" публиковало рецепт салата "Снежный краб" с крабовыми палочками.