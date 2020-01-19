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Разлетятся за минуту: сладкие слойки на кефире

Разлетятся за минуту: сладкие слойки на кефире
Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Если сделать для них крем, получится настоящий "Наполеон"

Проверенный временем рецепт сладкой выпечки к чаю выручит перед приходом гостей.

Для теста понадобится сливочное масло 250 г, кeфиp 2,5% 250 мл, разрыхлитель 10 г, мyка 500 г, соль 3 щепотки. Для крошки нужно 120 г муки, 150 г сахара, 150 г сливочного масла и пакетик ванильного сахара.

Приготовление: холодное сливочное масло нужно натереть на терке, затем добавить муку, соль и разрыхлитель и перетереть руками в крошку. Затем влить кефир, перемешать и собрать тесто в шар. На этом этапе вымешивать его не нужно. После этого заворачиваем в пленку и ставим на час в холодильник.

Для крошки нужно смешать муку, сахар, натереть холодное масло и добавить ванильный сахар. Точно так же перетереть, но не делать однородную массу. Поставить в холодильник.

Достаем тесто – его нужно обмять. Затем делим его пополам, и каждую из половинок – еще на три части. Каждую порцию теста нужно очень тонко раскатать в прямоугольный пласт.

Крошку вынимаем из холодильника и перетираем еще раз. Делим на пять частей. Кладем на застеленный пергаментом противень пласт теста, посыпаем крошкой – и далее чередуем тесто и крошку. Верхний корж нужно сделать немного больше, чтобы подвернуть края под низ. Получившуюся большую слойку режем на порции острым ножом.

Выпекаем в духовке 35-40 минут при 180 градусах. Когда слойки остынут, можно посыпать сахарной пудрой. А если приготовить для них крем, получится настоящий "Наполеон", пишет автор канала "Ольга Матвей | Готовить Просто" в "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро" делилось рецептом "хитрой лепешки" без муки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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