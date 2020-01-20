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Аппетитные гренки с сыром: рецепт вкусного и быстрого завтрака

Аппетитные гренки с сыром: рецепт вкусного и быстрого завтрака
Фото: Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Блюдо можно взять с собой в качестве перекуса в офис

Удивить семью вкусным завтраком можно, даже не проводя много времени у плиты. Горячие бутерброды с сыром и сосисками отлично подойдут как для утреннего приема пищи, так и для легкого перекуса в течение дня. Готовится такая закуска не больше десяти минут и остается вкусной даже остывшей.

Ингредиенты: сосиски – 4 шт., хлеб – 4 ломтика, сыр твердый – 100 г, яйцо – 1 шт., сметана – 1 ст. л., укроп, соль, растительное масло, тимьян.

Способ приготовления:

Яйцо взбить вместе с ложкой сметаны и солью. Добавить молоко и нарезанный укроп, затем тщательно перемешать. В получившейся смеси обмакнуть хлеб, чтобы он хорошо пропитался, и обжарить на растительном масле с двух сторон.

На него выложить сосиски, их можно взять целые, а можно разрезать вдоль. Сверху поместить несколько ломтиков сыра, чтобы он полностью покрыл бутерброд, пишет Russian Food. Затем необходимо накрыть сковородку крышкой и обжаривать гренки еще около пяти минут на медленном огне, пока сыр не расплавится.

Завтрак готов! По желанию, гренки можно украсить несколькими веточками тимьяна.

Ранее "Утро" публиковало рецепт лепешки без муки на завтрак.

Фоторепортаж
Шедевр: экспресс-закуска к праздничному столу
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Карина СИРАЗОВА

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