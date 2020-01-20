Блюдо можно взять с собой в качестве перекуса в офис

Удивить семью вкусным завтраком можно, даже не проводя много времени у плиты. Горячие бутерброды с сыром и сосисками отлично подойдут как для утреннего приема пищи, так и для легкого перекуса в течение дня. Готовится такая закуска не больше десяти минут и остается вкусной даже остывшей.

Ингредиенты: сосиски – 4 шт., хлеб – 4 ломтика, сыр твердый – 100 г, яйцо – 1 шт., сметана – 1 ст. л., укроп, соль, растительное масло, тимьян.

Способ приготовления:

Яйцо взбить вместе с ложкой сметаны и солью. Добавить молоко и нарезанный укроп, затем тщательно перемешать. В получившейся смеси обмакнуть хлеб, чтобы он хорошо пропитался, и обжарить на растительном масле с двух сторон.

На него выложить сосиски, их можно взять целые, а можно разрезать вдоль. Сверху поместить несколько ломтиков сыра, чтобы он полностью покрыл бутерброд, пишет Russian Food. Затем необходимо накрыть сковородку крышкой и обжаривать гренки еще около пяти минут на медленном огне, пока сыр не расплавится.

Завтрак готов! По желанию, гренки можно украсить несколькими веточками тимьяна.

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