Изюминка этого праздничного блюда - красная икра

Этот салат понравится тем, кому уже надоели традиционные оливье, винегреты и "селедки под "шубой. Угощение порадует гостей и хозяев нежным вкусом и великолепным внешним видом, ведь его назвали "Царским" не просто так.

Для приготовления салата нужно взять 250 г слабосоленой красной рыбы (можно взять лосось или форель), картофельное пюре из 2 – 3 картофелин, 200 г сливочного сыра ("Филадельфия" или другого такого типа), 3 вареных яйца, 2 – 3 отварных моркови и 3 ст. л. красной икры, пишет автор блога "Едим вместе" на "Яндекс. Дзен".

Морковь натереть на терке, выложить на пищевую пленку в виде большого пласта. Сверху положить картофельное пюре и смазать пласт майонезом. Яйца смешать со сливочным сыром, выложить сверху на морковь с картофелем и майонезом. Потом положить с одной стороны пласта порезанную рыбу. Свернуть салат в виде рулета. Нарезать на порционные куски. Украсить сверху красной икрой и, если есть желание, зеленью.

В комментариях к рецепту отметили, что салат только кажется сложным в приготовлении. На самом деле закуска готовится очень быстро. Кроме того, подписчики отметили, что картофельное пюре можно заменить рисом – это придаст блюду оригинальный вкус. Тем, у кого аллергия на яйца, посоветовали заменить их творожным сыром. Если нет времени возиться с пюре, можно просто отварить картофель и натереть его на крупной терке.

Ранее "Утро" поделилось рецептом норвежского салата, который заменит на праздничном столе "селедку под шубой".



