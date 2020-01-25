"Бомба": рецепт сытного салата из курицы
Курица – один из самых популярных ингредиентов в салатах. Если любимые рецепты надоели, то стоит попробовать приготовить на праздник простое блюдо из всего 7 продуктов. "Утро" делится пошаговым рецептом.
Ингредиенты: чернослив – 100 гр, курица – 260 гр, грецкие орехи – 50 гр, яйцо – 3 шт, огурец – 1 шт. По рецепту для этого вкусного салата также потребуется майонез и зелень.
Способ приготовления: сваренное и остуженное куриное мясо порезать на мелкие кусочки, уложив их первым слоем в форму для салата. Далее курицу нужно смазать майонезом. Отмоченный заранее в кипятке чернослив также мелко порубить и выложить следующим слоем, поверх которого сделать сетку из майонеза. Также порезать огурец и смазать салат. Белки сваренных яиц измельчить и выложить в посуду, сверху положить порезанные орехи и майонез. Яичные желтки натереть на терке, покрыв ими салат, а после посыпать блюдо зеленью, отмечает автор блога "Женские секреты" в Яндекс.Дзене.
Ранее "Утро" делилось рецептом простого салата из соленых огурцов.
Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту
Между тем, недовольным указали на несправедливую критику
"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев
Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик