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"Бомба": рецепт сытного салата из курицы

"Бомба": рецепт сытного салата из курицы
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гости потребуют добавки этого необычного блюда

Курица – один из самых популярных ингредиентов в салатах. Если любимые рецепты надоели, то стоит попробовать приготовить на праздник простое блюдо из всего 7 продуктов. "Утро" делится пошаговым рецептом.

Ингредиенты: чернослив – 100 гр, курица – 260 гр, грецкие орехи – 50 гр, яйцо – 3 шт, огурец – 1 шт. По рецепту для этого вкусного салата также потребуется майонез и зелень.

Способ приготовления: сваренное и остуженное куриное мясо порезать на мелкие кусочки, уложив их первым слоем в форму для салата. Далее курицу нужно смазать майонезом. Отмоченный заранее в кипятке чернослив также мелко порубить и выложить следующим слоем, поверх которого сделать сетку из майонеза. Также порезать огурец и смазать салат. Белки сваренных яиц измельчить и выложить в посуду, сверху положить порезанные орехи и майонез. Яичные желтки натереть на терке, покрыв ими салат, а после посыпать блюдо зеленью, отмечает автор блога "Женские секреты" в Яндекс.Дзене. 

Ранее "Утро" делилось рецептом простого салата из соленых огурцов. 

Полина ИВАНОВА

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