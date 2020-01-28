Райское наслаждение: рецепт жареного молока на десерт
Эксклюзивный рецепт десерта никого не оставит равнодушным. Жареное молоко можно смело подавать во время званого ужина вместо торта, пирожных и других традиционных сладостей.
Удивить гостей достаточно просто. Для этого понадобятся литр молока и цедра половины лимона, две палочки корицы, по 100 г сахара и кукурузного крахмала, а также примерно 5 яиц, сливочное масло, мука и панировочные сухари.
Сначала кипятим в кастрюле пол-литра главного ингредиента с добавлением корицы и подготовленной цедры, после чего снимаем с плиты. Отмеряем еще полстакана молока, которые необходимо смешать с тремя ложками кукурузного крахмала. Затем его содержимое следует отправить к нагретому молоку и не полениться поработать венчиком.
Когда масса загустеет, ее нужно вылить в смазанную сливочным маслом пластиковую форму, желательно квадратную, и как следует заморозить. Застывшее молоко разрезается на отдельные "эскимо". Теперь каждый прямоугольник надо обвалять в муке, обмакнуть в смеси взбитых яиц (1-2 яйца и 3 желтка) и посыпать со всех сторон панировочными сухарями. Далее в каждый обжаренный на сливочном масле кусочек вставляется палочка для мороженого, пишет автор Яндекс Дзен канала "Покашеварим".
Ранее "Утро" поделилось рецептом нежного пирожного со сгущенкой.
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