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Мясо в горшочке: традиционный рецепт русской кухни

Мясо в горшочке: традиционный рецепт русской кухни
Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Блюдо подойдет и для праздничного стола, и для семейного обеда

Мясо по-монастырски, приготовленное в горшочке, получится очень нежным и буквально растает во рту.

Для того, чтобы приготовить вкусное мясо по-монастырски, понадобится  1 кг свинины, 1 стакан сушеных белых грибов или замороженных лисичек, 1 луковица, немного сыра, укроп и растительное масло. Для соуса взять 1 морковь, 1 луковицу, 1столовую ложку муки, 1-2 томата, мясной бульон, соль и молотый черный перец по вкусу.

Свинину нарезать ломтиками, слегка отбить, посолить, поперчить, обжарить на растительном масле. Сухие грибы замочить в теплой воде, промыть, слить воду. Снова залить чистой водой, отварить до готовности. Откинуть на дуршлаг, слегка обсушить. Нарезать соломкой, обжарить вместе с мелко порезанным луком, при желании слегка посолить. Замороженные грибы можно сразу положить на сковороду и жарить вместе с мелко нарезанным луком. Смешать мясо с грибами, разложить в порционные горшочки.

Для соуса по-монастырски натереть очищенную и вымытую морковь на средней терке. Репчатый лук порезать мелко. Снять кожицу с томатов, опустив их на минуту в кипящую воду. Затем нарезать помидоры небольшими кубиками. Морковь, лук и томаты обжарить на растительном масле. Муку развести в теплой воде, влить в овощи, перемешать, мясной бульон, соль и перец по вкусу. Получившимся соусом залить мясо в горшочках. Запекать до готовности в разогретой духовке. При желании можно добавить в горшочки натертый на крупной терке сыр и дать ему подрумяниться примерно 10 минут, пишет автор блога "Усадьба" на "Яндекс Дзен". При подаче добавить зелень по вкусу.

Ранее "Утро" поделилось рецептом куриных рулетиков с беконом.

Валентина МАЙОРОВА

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