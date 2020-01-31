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Как повысить тестостерон после 50 лет: мужские секреты

Как повысить тестостерон после 50 лет: мужские секреты
Фото: Jodi & Jake/moodboard/www.globallookpress.com
Всего три правила помогут продлить молодость и жить активно

У многих мужчин после 50 лет заметно снижается тяга к любовным утехам и повышается общая утомляемость. Все дело в том, что уровень самого главного для сильного пола гормона – тестостерона – с возрастом падает.

Поднять потенцию можно следуя нескольким правилам.

За количеством жира в организме необходимо следить и избегать появления лишнего веса, ибо оно повышает уровень женских гормонов.

Чтобы укрепить мужскую силу, необходимо привести в порядок тело– чем больше мышечная масса, тем выше уровень тестостерона. Конечно, превращаться в качка никто не заставляет, но мышечный тонус поддерживать нужно.

С питанием тоже есть тонкости. О том, что фастфуд и прочая жирная и соленая пища до добра не доведут, не раз говорили медики. Однако помимо здоровых продуктов в рационе должны присутствовать и правильные приправы. Потенцию поможет поднять остренькое. Если нет противопоказаний, добавляйте в пишу лук, чеснок, перец или горчицу, отмечает автор канала "Настоящий "Men`s Club" в "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро" писало об упражнении для поднятия потенции.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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