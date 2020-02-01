Это сытное и вкусное блюдо легко приготовить даже неопытному кулинару

Праздники уже закончились, а это значит, что пора пополнить свои кулинарные знания классическим рецептом, который можно повторить не один раз. "Утро" подготовило для своих читателей способ приготовления пирога с фаршем, для которого можно использовать любую начинку. Например, грибную или рыбную.

Ингредиенты:

400 граммов муки

250 миллилитров кефира

25 граммов сливочного масла

25 миллилитров растительного масла

1 чайная ложка сухих дрожжей

Соль по вкусу

1 чайная ложка сахара

Половина чайно ложки соды

350 граммов говяжьего фарша

1 репчатый

2 дольки чеснока

2 столовой ложки томатного соуса

50 граммов твердого сыра

1 яйцо





Способ приготовления:

В глубокой посуде необходимо соединить дрожжи, сахар, небольшое количества муки и немножко теплый кефир. Все это перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в тепле на 20 минут.

Затем перемешиваем опару, добавляем соду, соль, подсолнечное и сливочное масло. При этом сливочное масло нужно растопить заранее. Высыпаем остаток муки и замешиваем тесто. Когда оно станет однородным и эластичным, формируем из него "колобок" и смазываем растительным маслом. Снова накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 60 минут.

Далее очищаем репчатый лук, нарезаем мелкими кубиками и ставим на плиту обжариваться на растительном масле пока состояние не дойдет до приятного золотистого цвета. Добавляем фарш, чеснок, пропущенный через чесночницу, соль. Можно по вкусу также добавить черный молотый перец, рекомендует автор Яндекс.Дзен канала "PripravaClub – кулинарный канал". Обжаривать нужно до тех пор, пока не испарится лишняя жидкость.

Тесто необходимо поделить на 8 равных частей, при этом одну оставить для середины и не раскатывать. Оставшиеся 7 частей тонко раскатываем и каждую из частей разрезает вдоль на половинки.

Получившиеся половинки смазываем кетчупом или томатным соусом. Затем выкладываем приготовленный фарш. Скручиваем в рожок, а из оставшегося восьмого кусочка делаем бутылочку. Форму нужно закрыть пергаментом и выложить заготовки, формируя цветок. В центр укладываем середину-булочку.

Оставляем расстаиваться на 20 минут, а затем смазываем взбитым яйцом. Затем сверху присыпаем твердый сыр, заранее натертый на терке. Теперь можно класть в духовку. Выпекаем в течение 40 минут при 180 градусах. Готово. Приятного аппетита!

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