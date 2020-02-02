Нежный и легкий: рецепт салата с секретным ингредиентом
Чтобы приготовить что-то вкусное на обед, стоит обратить внимание на салат "Праздничный". "Утро" представляет пошаговый рецепт, который разнообразит праздничное меню.
Ингредиенты:
сыр – 300 гр,
репчатый лук – 1 шт,
яйца – 4 шт,
уксус – 1 ст.л.,
майонез – 150 г,
секретный продукт – 2 шт апельсина или мандарина.
Способ приготовления:
Лук нужно разрезать пополам и с каждой частью проделать то же самое, после чего нарезать тонкими полукольцами. Овощ пересыпать в миску и добавить уксус, а также залить водой, чтобы она покрыла продукт. Смесь перемешать и оставить на 20 минут, согласно рецепту. Мандарины для салата очистить от кожуры и мелко порезать. На крупной терке натереть сыр, а также 4 вареных яиц.
На блюдо поставить кольцо любого диаметра, обернув края пленкой. Первым слоем выложить часть сыра, сделать сетку из майонеза, затем половину отжатого лука и снова майонез. Третьим слоем идет половина мандаринов, после – яиц. Сверху помазать майонезом и повторить все слои салата. Затем блюдо убрать в холодильник на час. Украсить можно зеленью или клюквой, пишет автор канала "Ольга Лунгу" в Яндекс.Дзене.
Ранее "Утро" поделилось рецептом салата для похудения.
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