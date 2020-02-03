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Идеально для перекуса: лепешки с сочной начинкой заменят бутерброды

Идеально для перекуса: лепешки с сочной начинкой заменят бутерброды
Фото: pixabay.com
Оригинальные оладьи можно смело брать с собой на работу

Нет ничего проще приготовления сытных и пышных лепешек. Времени для этого понадобится не намного больше, чем на нарезку тех же самых бутербродов. А по вкусовым качествам оладьи с сочной начинкой утрут им нос. 

Всего три минуты уйдет на тесто. Их вполне достаточно, чтобы смешать 250 мл кефира с яйцом, 0,5 ч. л. соли, 30 мл растительного масла и 30 г сливочного и добавить полторы чайной ложки разрыхлителя и 450-500 г муки. При этом последний ингредиент добавляется постепенно, чтобы тесто не было слишком густым. 

Получившийся кусок можно разделить на две части, одну из который заморозить до следующего раза. А оставшийся кусок разделить на 10 комочков. В них будет заворачиваться начинка.

Для нее следует взять 150 г зернистого творога, 70 г мелко натертого сыра, 3-4 зубчика чеснока и пучок зелени. Все ингредиенты попросту смешиваются. Кстати, начинка может быть любой – по настроению и вкусу. 

Прежде чем формировать лепешки, автор Яндекс Дзен канала советует смазать руки растительным маслом. В каждый толстый блинчик кладется примерно две ложки начинки, которая затем скрывается в тесте. 

Получившиеся лепешки обжариваются с двух сторон до золотистого цвета. Они прекрасно подойдут для перекуса. Пышные оладушки с сюрпризом можно смело брать с собой на работу. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрого салата "Поцелуй любовницы". 

Ксения АНДРЕЕВА

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