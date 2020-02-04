Нет проще и вкуснее закуски

Если попробовать эти бутерброды однажды, то их вкус будет преследовать на каждом шагу. Незабываемое впечатление создается благодаря одному-единственному секретику.

Жареный лук в пасте, которая намазывается сверху на ломтик багета, поистине творит чудеса. Чтобы ее приготовить, понадобятся: обжаренный на растительном масле лук, измельченные яйца, соль, перец и майонез. Можно также добавить потертый сыр.

Все ингредиенты перемешиваются. Далее масса покроет сверху приготовленный на сковороде или в тостере гренки, которые прежде нужно натереть чесноком. Украсить бутерброды можно мелко порезанной зеленью.

"Ароматные, очень вкусные и простые, считаю лучшей бюджетной закуской", – констатирует автор Яндекс Дзен канала "Люблю готовить".

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