Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Любовь с первого укуса: рецепт быстрых бутербродов с секретом

Любовь с первого укуса: рецепт быстрых бутербродов с секретом
Кадр youtube.com
Нет проще и вкуснее закуски

Если попробовать эти бутерброды однажды, то их вкус будет преследовать на каждом шагу. Незабываемое впечатление создается благодаря одному-единственному секретику.

Жареный лук в пасте, которая намазывается сверху на ломтик багета, поистине творит чудеса. Чтобы ее приготовить, понадобятся: обжаренный на растительном масле лук, измельченные яйца, соль, перец и майонез. Можно также добавить потертый сыр.

Все ингредиенты перемешиваются. Далее масса покроет сверху приготовленный на сковороде или в тостере гренки, которые прежде нужно натереть чесноком. Украсить бутерброды можно мелко порезанной зеленью. 

"Ароматные, очень вкусные и простые, считаю лучшей бюджетной закуской", – констатирует автор Яндекс Дзен канала "Люблю готовить".

Ранее "Утро" поделилось простым рецептом картофельных котлет с мясным фаршем.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей