Популярен со времен СССР: рецепт салата с кальмарами
Для знаменитого советского салата потребуется минимум усилий и небольшой набор ингредиентов. "Утро" предлагает свою версию этого блюда с кальмарами – немного изменим заправку и составляющие, и вкус заиграет по-новому.
Продукты для салата:
Свежие кальмары – 300 граммов
Картошка – две крупных или три небольших
Морковь – одна небольшая
Маринованные огурцы (корнишоны) – 6-7 штук
Яйца – три небольших или два крупных
Для заправки: лимонный сок – две чайные ложки, майонез, пол чайной ложки дижонской горчицы
Пошаговый рецепт приготовления:
Очищенные кальмары сварить. Их важно приготовить правильно, чтобы они не стали "резиновыми". Для этого можно использовать "холодный" способ. Тушки положить в кастрюлю с холодной водой и поставить на огонь. Потом, когда вода будет горячей, добавить соль, а после закипания сразу выключить и слить воду.
Отварить картошку, морковь и яйца. Кальмары порезать соломкой, остальное кубиками. Добавить нарезанные корнишоны.
Для заправки смешиваем майонез, горчицу и лимонный сок. Можно добавить на кончике ножа мускатного ореха. Салат с кальмарами готов.
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