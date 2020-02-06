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Популярен со времен СССР: рецепт салата с кальмарами

Популярен со времен СССР: рецепт салата с кальмарами
Кадр youtube.com
Продукты обойдутся недорого, а в итоге получится настоящий деликатес

Для знаменитого советского салата потребуется минимум усилий и небольшой набор ингредиентов. "Утро" предлагает свою версию этого блюда с кальмарами – немного изменим заправку и составляющие, и вкус заиграет по-новому.

Продукты для салата:

Свежие кальмары – 300 граммов

Картошка – две крупных или три небольших

Морковь – одна небольшая

Маринованные огурцы (корнишоны) – 6-7 штук

Яйца – три небольших или два крупных

Для заправки: лимонный сок – две чайные ложки, майонез, пол чайной ложки дижонской горчицы

Пошаговый рецепт приготовления:

Очищенные кальмары сварить. Их важно приготовить правильно, чтобы они не стали "резиновыми". Для этого можно использовать "холодный" способ. Тушки положить в кастрюлю с холодной водой и поставить на огонь. Потом, когда вода будет горячей, добавить соль, а после закипания сразу выключить и слить воду.

Отварить картошку, морковь и яйца. Кальмары порезать соломкой, остальное кубиками. Добавить нарезанные корнишоны.

Для заправки смешиваем майонез, горчицу и лимонный сок. Можно добавить на кончике ножа мускатного ореха. Салат с кальмарами готов.

Ранее "Утро" публиковало рецепт ажурных блинов к Масленице.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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