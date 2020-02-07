Завтрак за 10 минут: рецепт универсальных "квадратиков" с творогом
С утра пораньше, как правило, нет лишней минуты на приготовление завтрака. Поэтому многие перебиваются магазинными перекусами.
Однако вкусный завтрак не всегда требует много времени на приготовление. К примеру, на дагестанские лепешки с творогом, или чуду, уходит всего 10 минут.
Ингредиенты быстрого лакомства:
– 2 лаваша (200 г);
– 250 г творога;
– 40 г сливочного масла;
– яйцо;
– соль, зелень и приправы по вкусу.
Теперь засекаем время. Пара минут уйдут на начинку. Необходимо перемешать творог с яйцом, добавить соль, любую зелень и специи, а затем залить всю эту массу 25 г растопленного масла. В микроволновой печи масло тает за 20 секунд. Прибавляем их к общему времени.
Лаваш разрезаем на три части. Однако не возбраняется и большее количество кусочков меньшего размера. На одну сторону полоски укладывается творожная смесь, другой – паста накрывается.
Получившийся "квадратик" отправляем на сухую сковороду. Оставшимся маслом смазываем румяную с обеих сторон лепешку. Это занимает еще минут 7. Таким образом, приготовление вкусного и полезного завтрака занимает не больше 10 минут.
Ранее "Утро" поделилось рецептом не менее сытной и ароматной лепешки а-ля испанская тортилья.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Бьет по почкам: популярное лекарство оказалось токсичным
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик