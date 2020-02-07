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Завтрак за 10 минут: рецепт универсальных "квадратиков" с творогом

Завтрак за 10 минут: рецепт универсальных "квадратиков" с творогом
Фото: pixabay.com
Дагестанские лепешки зарядят бодростью и силой перед учебным и рабочим днем

С утра пораньше, как правило, нет лишней минуты на приготовление завтрака. Поэтому многие перебиваются магазинными перекусами.

Однако вкусный завтрак не всегда требует много времени на приготовление. К примеру, на дагестанские лепешки с творогом, или чуду, уходит всего 10 минут.

Ингредиенты быстрого лакомства:

– 2 лаваша (200 г);

– 250 г творога;

– 40 г сливочного масла;

– яйцо;

– соль, зелень и приправы по вкусу. 

Теперь засекаем время. Пара минут уйдут на начинку. Необходимо перемешать творог с яйцом, добавить соль, любую зелень и специи, а затем залить всю эту массу 25 г растопленного масла. В микроволновой печи масло тает за 20 секунд. Прибавляем их к общему времени. 

Лаваш разрезаем на три части. Однако не возбраняется и большее количество кусочков меньшего размера. На одну сторону полоски укладывается творожная смесь, другой – паста накрывается.

Получившийся "квадратик" отправляем на сухую сковороду. Оставшимся маслом смазываем румяную с обеих сторон лепешку. Это занимает еще минут 7. Таким образом, приготовление вкусного и полезного завтрака занимает не больше 10 минут. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом не менее сытной и ароматной лепешки а-ля испанская тортилья. 

Ксения АНДРЕЕВА

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