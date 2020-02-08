Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
Нежные блины с дырочками получатся у всех, если знать несколько секретов. "Утро" предлагает рецепт к Масленице – 2020.
Ингредиенты:
250 мл молока
100 граммов муки
Крупное яйцо (достаньте из холодильника заранее, чтобы было комнатной температуры)
4 грамма сухих дрожжей
Столовая ложка растительного масла
Две чайные ложки сахара (можно положить тростниковый или кокосовый, вкус будет интереснее)
Щепотка соли
Приготовление блинов на молоке:
Важно использовать теплое молоко, чтобы дрожжи хорошо растворились. Главное не перегреть, иначе они просто свернутся.
Сначала сделаем опару для блинов. Для этого в теплое молоко насыпаем дрожжи и сахар, перемешиваем венчиком и, накрыв миску пакетом или полотенцем, ждем 10 минут.
Разбиваем в готовую опару яйцо, добавляем масло, соль и муку и как следует смешиваем. Чтобы не было комочков, муку просеиваем через сито.
Через 15 минут можно начинать жарить блины. Подавать их можно с ягодами, джемом, медом или сметаной.
Ранее "Утро" публиковало рецепт ажурных блинов на кефире.
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