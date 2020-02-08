Праздник уже не за горами – время подумать об угощении

Нежные блины с дырочками получатся у всех, если знать несколько секретов. "Утро" предлагает рецепт к Масленице – 2020.

Ингредиенты:

250 мл молока

100 граммов муки

Крупное яйцо (достаньте из холодильника заранее, чтобы было комнатной температуры)

4 грамма сухих дрожжей

Столовая ложка растительного масла

Две чайные ложки сахара (можно положить тростниковый или кокосовый, вкус будет интереснее)

Щепотка соли

Приготовление блинов на молоке:

Важно использовать теплое молоко, чтобы дрожжи хорошо растворились. Главное не перегреть, иначе они просто свернутся.

Сначала сделаем опару для блинов. Для этого в теплое молоко насыпаем дрожжи и сахар, перемешиваем венчиком и, накрыв миску пакетом или полотенцем, ждем 10 минут.

Разбиваем в готовую опару яйцо, добавляем масло, соль и муку и как следует смешиваем. Чтобы не было комочков, муку просеиваем через сито.

Через 15 минут можно начинать жарить блины. Подавать их можно с ягодами, джемом, медом или сметаной.

Ранее "Утро" публиковало рецепт ажурных блинов на кефире.