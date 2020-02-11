Приготовление полезной пиццы займет всего 14 минут

Идеальный завтрак готовится легко и просто, а получается таким вкусным, что даже дети, которые не очень любят есть с утра, просят добавки. Прекрасной альтернативой кашам, бутербродам и яичнице станет лепешка из лаваша с сытной начинкой.

В рецепт, который оценят, в том числе, приверженцы правильного питания, входят самые обычные продукты. А для приготовления быстрого завтрака не требуется особых кулинарных способностей.



Ингредиенты:

лист лаваша

2 яйца

100 г сыра

помидор.

Приступаем к самому интересному процессу – к приготовлению.

Шаг 1:

По дну раскаленной сковороды укладываем лаваш таким образом, чтобы затем можно было свернуть из него конверт. В центр вбиваем яйцо и солим его.

Шаг 2:

Добавляем заранее измельченный помидор и 50 г натертого сыра.

Шаг 3:

Соединив края лаваша, накрываем сковороду крышкой и жарим 7 минут. Затем переворачиваем лепешку, а готовую сторону посыпаем остатками сыра и оставляем еще на 7 минут.

В итоге аппетитный завтрак готовится всего 14 минут. Однако съедается он еще быстрее. К слову, по вкусу лепешка с начинкой напоминает пиццу.

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