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Экспресс-завтрак: рецепт лепешки из лаваша с начинкой

Экспресс-завтрак: рецепт лепешки из лаваша с начинкой
Фото: Zuma\TASS
Приготовление полезной пиццы займет всего 14 минут

Идеальный завтрак готовится легко и просто, а получается таким вкусным, что даже дети, которые не очень любят есть с утра, просят добавки. Прекрасной альтернативой кашам, бутербродам и яичнице станет лепешка из лаваша с сытной начинкой.

В рецепт, который оценят, в том числе, приверженцы правильного питания, входят самые обычные продукты. А для приготовления быстрого завтрака не требуется особых кулинарных способностей. 

Ингредиенты: 

лист лаваша
2 яйца
100 г сыра
помидор. 

Приступаем к самому интересному процессу – к приготовлению.

Шаг 1: 

По дну раскаленной сковороды укладываем лаваш таким образом, чтобы затем можно было свернуть из него конверт. В центр вбиваем яйцо и солим его.

Шаг 2:

Добавляем заранее измельченный помидор и 50 г натертого сыра.

Шаг 3:

Соединив края лаваша, накрываем сковороду крышкой и жарим 7 минут. Затем переворачиваем лепешку, а готовую сторону посыпаем остатками сыра и оставляем еще на 7 минут. 

В итоге аппетитный завтрак готовится всего 14 минут. Однако съедается он еще быстрее. К слову, по вкусу лепешка с начинкой напоминает пиццу. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом русской тортильи, которая также скрасит любое утро. 

Ксения АНДРЕЕВА

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