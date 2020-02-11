Экспресс-завтрак: рецепт лепешки из лаваша с начинкой
Идеальный завтрак готовится легко и просто, а получается таким вкусным, что даже дети, которые не очень любят есть с утра, просят добавки. Прекрасной альтернативой кашам, бутербродам и яичнице станет лепешка из лаваша с сытной начинкой.
В рецепт, который оценят, в том числе, приверженцы правильного питания, входят самые обычные продукты. А для приготовления быстрого завтрака не требуется особых кулинарных способностей.
Ингредиенты:
лист лаваша
2 яйца
100 г сыра
помидор.
Приступаем к самому интересному процессу – к приготовлению.
Шаг 1:
По дну раскаленной сковороды укладываем лаваш таким образом, чтобы затем можно было свернуть из него конверт. В центр вбиваем яйцо и солим его.
Шаг 2:
Добавляем заранее измельченный помидор и 50 г натертого сыра.
Шаг 3:
Соединив края лаваша, накрываем сковороду крышкой и жарим 7 минут. Затем переворачиваем лепешку, а готовую сторону посыпаем остатками сыра и оставляем еще на 7 минут.
В итоге аппетитный завтрак готовится всего 14 минут. Однако съедается он еще быстрее. К слову, по вкусу лепешка с начинкой напоминает пиццу.
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