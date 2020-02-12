Для приготовления десерта понадобится всего три ингредиента

Часто случается так, что гости вот-вот придут, и времени бежать в магазин или готовить сложный десерт совсем нет. Этот простой рецепт времен СССР спасет любую хозяйку. Воздушное лакомство, по вкус напоминающее "Муравейник", все оценят по достоинству.

Ингредиенты:

Кукурузные палочки – 150 гр.

Сливочное масло – 100 гр.

Ириски – 300 гр.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Растапливаем сливочное масло на водяной бане,добавляем к нему ириски. Ждем, пока конфеты станут мягкими. Перемешиваем ингредиенты до однородной массы.

Шаг 2

Добавляем в получившуюся густую смесь палочки и аккуратно перемешиваем, стараемся не ломать лакомство из кукурузы.

Домашний торт готов. Он очень легко режется, а можно и просто отламывать кусочки руками и есть. Особенно он понравится тем, кто предпочитает восточные десерты, такие как чак-чак. А для тех, кто любит сладкое, но не хочет портит фигуру, "Утро.ру" предлагает способ приготовления сладкой колбасы из диетических хлебцев.