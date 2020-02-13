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Полноценный ужин в микроволновке: мясо и гарнир готовятся вместе

Полноценный ужин в микроволновке: мясо и гарнир готовятся вместе
Фото: pixabay.com
На сытное блюдо уйдет всего 20 минут

Обычно на кухне надо провести немало времени, чтобы накормить ужином всю семью. Приходится следить не только за основным блюдом, но и гарниром. Рецепт запеканки из курицы и картофеля сократит время приготовления до 20 минут. 

Ингредиенты: 

500 гр куриного филе

300 гр картофеля

400 гр сыра

1 лук

соль и специи по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления запеканки с картошкой и курицей:

Шаг 1

Головку лука нарезаем кольцами и выкладываем на дно керамической или стеклянной посуды тонким слоем. 

Шаг 2

Куриное филе в виде тонких пластин укладываем на подготовленный лук, солим и добавляем специи по вкусу 

Шаг 3

Третий уровень состоит из картофеля, также нарезанного пластинами, при желании его можно подсолить. Сверху крупно натираем сыр, он должен закрывать ингредиенты без просветов. 

Шаг 4

Ставим емкость в микроволновку на 15 минут на мощности 800 Вт. Если сила устройства меньше, время приготовления увеличится до 18-20 минут. 

У нас получилось сытное блюдо за минимальное время.

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
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Алина ПОПЛАВСКАЯ

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