Гости обязательно спросят, как приготовить это кушанье в домашних условиях

Блюдо из картофеля и курицы можно представить в необычной форме салата. Хитрость подачи этой вкусной и простой закускисэкономит силы хозяйки и удивит всех за столом. Сочетание продуктов обеспечит сытный и вкусный ужин для всех.

Ингредиенты:

250 гр. копченой курицы

300 гр. шампиньонов

4 клубня отварного картофеля

1 луковица

3 вареных яйца

Майонез

1 ч.л. сахара

1 ст.л. ускуса

Соль

Масло для жарки

Пошаговый рецепт классического салата с курицей:

Шаг 1

Клубни отварного картофеля натираем на крупной терке и укладываем на дно выбранной посуды. Нижний слой промазываем майонезом.

Шаг 2

Нарезаем копченую курицу произвольно и распределяем на картофеле.

Шаг 3

Для третьего слоя салата с курицей понадобится маринованный лук. Головку нарезаем полукольцами, перекладываем в холодную воду и отжимаем, чтобы избавиться от горечи. Сливаем жидкость, посыпаем плод сахаром, сбрызгиваем уксусом и даем настояться 15 минут. Отжимаем лишнюю влагу перед добавлением в блюдо.

Шаг 4

Обжариваем шампиньоны и делаем из них четвертый слой салата.

Шаг 5

Натираем на крупной терке яйца, смешиваем их с майонезом, выкладываем сверху блюда. Слои солим по вкусу во время приготовления.

Шаг 6

Готовый салат отправляем в холодильник на пару часов и подаем к праздничному столу.

По желанию блюдо можно украсить яркими овощами сверху. Ранее "Утро" поделилось рецептом праздничного блюда с курицей.

