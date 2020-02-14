Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Салат с копченым мясом: рецепт простой закуски

Салат с копченым мясом: рецепт простой закуски
Фото: pixabay.com
Гости обязательно спросят, как приготовить это кушанье в домашних условиях

Блюдо из картофеля и курицы можно представить в необычной форме салата. Хитрость подачи этой вкусной и простой закускисэкономит силы хозяйки и удивит всех за столом. Сочетание продуктов обеспечит сытный и вкусный ужин для всех. 

Ингредиенты:

  • 250 гр. копченой курицы
  • 300 гр. шампиньонов

  • 4 клубня отварного картофеля

  • 1 луковица

  • 3 вареных яйца

  • Майонез

  • 1 ч.л. сахара

  • 1 ст.л. ускуса
  • Соль

  • Масло для жарки

Пошаговый рецепт классического салата с курицей:

Шаг 1

Клубни отварного картофеля натираем на крупной терке и укладываем на дно выбранной посуды. Нижний слой промазываем майонезом.

Шаг 2

Нарезаем копченую курицу произвольно и распределяем на картофеле.

Шаг 3

Для третьего слоя салата с курицей понадобится маринованный лук. Головку нарезаем полукольцами, перекладываем в холодную воду и отжимаем, чтобы избавиться от горечи. Сливаем жидкость, посыпаем плод сахаром, сбрызгиваем уксусом и даем настояться 15 минут. Отжимаем лишнюю влагу перед добавлением в блюдо.

Шаг 4

Обжариваем шампиньоны и делаем из них четвертый слой салата.

Шаг 5

Натираем на крупной терке яйца, смешиваем их с майонезом, выкладываем сверху блюда. Слои солим по вкусу во время приготовления.

Шаг 6

Готовый салат отправляем в холодильник на пару часов и подаем к праздничному столу.

По желанию блюдо можно украсить яркими овощами сверху. Ранее "Утро" поделилось рецептом праздничного блюда с курицей.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей