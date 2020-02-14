Небольшая порция насытит на долгое время

Для простого рецепта низкокалорийного салата понадобится всего два продукта. Такое блюдо не испортит фигуру и восполнит количество белка в организме.

Ингредиенты:

1 банка консервированной фасоли

1 банка консервированных резаных шампиньонов

2 зубчика чеснока

1 ст.л. майонеза

1 пучок петрушки

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Предварительно сливаем жидкость из банок и перекладываем в одну миску фасоль и грибы.

Шаг 2

Мелко нарезаем пучок петрушки и добавляем зелень к смеси.

Шаг 3

Давим зубчики чеснока в салат через пресс или с помощью ножа, солим и перчим блюдо по вкусу.

Шаг 4

В конце добавляем 1 столовую ложку майонеза, тщательно перемешиваем до однородной массы.

Салат можно выложить в специальное сервировочное кольцо или подать к столу в обычном виде.

