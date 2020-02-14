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Белковый салат для диеты: нужны только два ингредиента

Белковый салат для диеты: нужны только два ингредиента
Фото: pixabay.com
Небольшая порция насытит на долгое время

Для простого рецепта низкокалорийного салата понадобится всего два продукта. Такое блюдо не испортит фигуру и восполнит количество белка в организме.

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной фасоли
  • 1 банка консервированных резаных шампиньонов
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. майонеза
  • 1 пучок петрушки
  • соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Предварительно сливаем жидкость из банок и перекладываем в одну миску фасоль и грибы.

Шаг 2

Мелко нарезаем пучок петрушки и добавляем зелень к смеси.

Шаг 3

Давим зубчики чеснока в салат через пресс или с помощью ножа, солим и перчим блюдо по вкусу.

Шаг 4

В конце добавляем 1 столовую ложку майонеза, тщательно перемешиваем до однородной массы.

Салат можно выложить в специальное сервировочное кольцо или подать к столу в обычном виде. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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