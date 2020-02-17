Блины на пиве: рецепт аппетитного блюда
Масленица начнется уже совсем скоро – с 24 февраля хозяйки начнут печь блины и угощать ими семью и гостей. Чтобы разнообразить традиционное блюдо, в него можно добавить немного светлого пива. Начинка для блинов может быть любой – "Утро" советует приготовить блюдо с сыром и грибами.
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 250 г
- Светлое пиво – 350 мл
- Шампиньоны – 300 г
- Сливочный сыр – 100 г
- Брынза – 100 г
- Шпинат – 50 г
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 0.5 ч. л.
Пошаговый рецепт блинов на пиве:
Шаг 1
Чтобы приготовить такие блины на Масленицу, сначала необходимо замесить тесто. Для этого смешать муку с солью и сахаром, вбить три яйца и добавить сметану. Все ингредиенты тщательно перемешать и влить в смесь пиво. Тесто для блинов оставить на полчаса, в это время можно заняться приготовлением начинки.
Шаг 2
Рецепт начинки для блинов очень прост. Грибы мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле. Добавляем к ним шпинат или любую другую зелень по вкусу. Отлично подойдет зеленый лук.
Шаг 3
Теперь выпекаем блины на среднем огне – по 1 минуте с обеих сторон. Из этого количества теста получится около 12 штук.
Шаг 4
Блины с сыром и грибами почти готовы, осталось лишь сформировать блюдо. Сливочный сыр тщательно перемешать с брынзой и добавить к смеси грибы. Получившуюся начинку кладем в блины и заворачиваем их в рулет.
Блюдо на Масленицу готово! Осталось лишь подать оригинальные блины на пиве к столу.
Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусной начинки для блинов.
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