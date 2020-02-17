Всего один ингредиент изменит привычный вкус выпечки

Масленица начнется уже совсем скоро – с 24 февраля хозяйки начнут печь блины и угощать ими семью и гостей. Чтобы разнообразить традиционное блюдо, в него можно добавить немного светлого пива. Начинка для блинов может быть любой – "Утро" советует приготовить блюдо с сыром и грибами.

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Яйца – 3 шт.

Сметана – 250 г

Светлое пиво – 350 мл

Шампиньоны – 300 г

Сливочный сыр – 100 г

Брынза – 100 г

Шпинат – 50 г

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Пошаговый рецепт блинов на пиве:

Шаг 1

Чтобы приготовить такие блины на Масленицу, сначала необходимо замесить тесто. Для этого смешать муку с солью и сахаром, вбить три яйца и добавить сметану. Все ингредиенты тщательно перемешать и влить в смесь пиво. Тесто для блинов оставить на полчаса, в это время можно заняться приготовлением начинки.

Шаг 2

Рецепт начинки для блинов очень прост. Грибы мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле. Добавляем к ним шпинат или любую другую зелень по вкусу. Отлично подойдет зеленый лук.

Шаг 3

Теперь выпекаем блины на среднем огне – по 1 минуте с обеих сторон. Из этого количества теста получится около 12 штук.

Шаг 4

Блины с сыром и грибами почти готовы, осталось лишь сформировать блюдо. Сливочный сыр тщательно перемешать с брынзой и добавить к смеси грибы. Получившуюся начинку кладем в блины и заворачиваем их в рулет.

Блюдо на Масленицу готово! Осталось лишь подать оригинальные блины на пиве к столу.

Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусной начинки для блинов.