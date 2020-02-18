Сладкие панкейки с бананом: рецепт пышных блинов на завтрак
Панкейки – популярные американские блины, которые отличаются от традиционных пышным, похожим на бисквит, тестом. Это блюдо идеально подойдет как для быстрого завтрака, так и для празднования масленичной недели. Шеф-повар ресторана Charlie Юрий Манчук поделился рецептом изысканных панкейков с бананом.
Ингредиенты для блинов:
- Мука – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 50 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Растительное масло – 50 мл
- Соль – по вкусу
- Банан – 70 г
- Сметана – 50 г
- Лайм – 1 шт.
- Клубничный соус – 30 г
- Гранола – 10 г
Пошаговый рецепт приготовления панкейков:
Шаг 1
Сначала готовим тесто для блинов. Для этого смешиваем муку, разрыхлитель или гашеную соду и сахар в одной миске. Желтки отделяем от белков и добавляем в тесто вместе с молоком. Полученную смесь тщательно взбиваем.
Шаг 2
Далее для приготовления панкейков взбиваем охлажденные белки с щепоткой соли до густой пены и вливаем в тесто. Добавляем растительное масло и перемешиваем, пока смесь не станет однородной.
Шаг 3
Панкейки обжариваем с двух сторон на сковороде – блины должны стать золотистого цвета.
Шаг 4
Теперь готовим сладкий соус для десерта. Сметану смешать с соком лайма, туда же добавляем цедру. Панкейки выкладываем стопкой, чередуя их с нарезанным кружочками бананом. Получившееся блюдо поливаем лаймовой сметаной и клубничным соусом.
Шаг 5
Десерт почти готов. Осталось лишь украсить его гранолой и, по желанию, живыми цветами.
Приятного аппетита!
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