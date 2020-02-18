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Сладкие панкейки с бананом: рецепт пышных блинов на завтрак

Сладкие панкейки с бананом: рецепт пышных блинов на завтрак
Фото: пресс-служба
Изысканный десерт подойдет для празднования Масленицы

Панкейки – популярные американские блины, которые отличаются от традиционных пышным, похожим на бисквит, тестом. Это блюдо идеально подойдет как для быстрого завтрака, так и для празднования масленичной недели. Шеф-повар ресторана Charlie Юрий Манчук поделился рецептом изысканных панкейков с бананом.

Ингредиенты для блинов:

  • Мука – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 500 мл
  • Сахар – 50 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Растительное масло – 50 мл
  • Соль – по вкусу
  • Банан  – 70 г
  • Сметана – 50 г
  • Лайм – 1 шт.
  • Клубничный соус – 30 г
  • Гранола – 10 г

Пошаговый рецепт приготовления панкейков:

Шаг 1

Сначала готовим тесто для блинов. Для этого смешиваем муку, разрыхлитель или гашеную соду и сахар в одной миске. Желтки отделяем от белков и добавляем в тесто вместе с молоком. Полученную смесь тщательно взбиваем.

Шаг 2

Далее для приготовления панкейков взбиваем охлажденные белки с щепоткой соли до густой пены и вливаем в тесто. Добавляем растительное масло и перемешиваем, пока смесь не станет однородной.

Шаг 3

Панкейки обжариваем с двух сторон на сковороде – блины должны стать золотистого цвета.

Шаг 4

Теперь готовим сладкий соус для десерта. Сметану смешать с соком лайма, туда же добавляем цедру. Панкейки выкладываем стопкой, чередуя их с нарезанным кружочками бананом. Получившееся блюдо поливаем лаймовой сметаной и клубничным соусом.

Шаг 5

Десерт почти готов. Осталось лишь украсить его гранолой и, по желанию, живыми цветами.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом аппетитных пышек на кефире.

Карина СИРАЗОВА

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