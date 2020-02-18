Гречневые блины с сыром: как приготовить праздничное угощение
Для празднования масленичной недели отлично подойдут блины на гречневой муке с оригинальной начинкой. Как приготовить десерт с сыром, изюмом и грушей в карамели рассказал шеф-повар ресторана La Famiglia Артем Лаптев.
Ингредиенты для приготовления блинов:
- Гречневая мука – 80 г
- Пшеничная мука – 80 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 140 г
- Соль – 5 г
- Сода – 2 г
- Растительное масло – 30 мл
- Груша – 2 шт.
- Сливки
- Сливочное масло – 20 г
- Сыр страчателла – 150 г
- Изюм – 40 г
Пошаговый рецепт десерта:
Шаг 1
Сначала готовим тесто для блинов. Отдельно смешиваем муку, соль, соду и 40 г сахара. В другой емкости взбиваем яйца с растительным маслом и вливаем в полученную смесь. Тесто тщательно взбиваем и убираем в холодильник на 30 минут.
Шаг 2
В это время приступаем к приготовлению начинки. Изюм заливаем кипятком на 10-15 мин, чтобы он стал мягким. Затем промываем сухофрукты водой и обжариваем на сливочном масле в течение 1-2 мин, пока они не вздуются и не станут напоминать свежий виноград.
Шаг 3
Далее готовим карамель для блинов. 100 г сахара топим на слабом огне и затем взбиваем в него сливки. В получившуюся смесь добавляем кусочки свежей груши и тщательно перемешиваем.
Шаг 4
Гречневые блины готовы! Подавать с сыром страчателла и обжаренной в карамели грушей. Сверху посыпать блюдо изюмом.
Приятного аппетита!
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