С пошаговым рецептом авторского блюда справится каждая хозяйка

Для празднования масленичной недели отлично подойдут блины на гречневой муке с оригинальной начинкой. Как приготовить десерт с сыром, изюмом и грушей в карамели рассказал шеф-повар ресторана La Famiglia Артем Лаптев.

Ингредиенты для приготовления блинов:

Гречневая мука – 80 г

Пшеничная мука – 80 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 140 г

Соль – 5 г

Сода – 2 г

Растительное масло – 30 мл

Груша – 2 шт.

Сливки

Сливочное масло – 20 г

Сыр страчателла – 150 г

Изюм – 40 г

Пошаговый рецепт десерта:

Шаг 1

Сначала готовим тесто для блинов. Отдельно смешиваем муку, соль, соду и 40 г сахара. В другой емкости взбиваем яйца с растительным маслом и вливаем в полученную смесь. Тесто тщательно взбиваем и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 2

В это время приступаем к приготовлению начинки. Изюм заливаем кипятком на 10-15 мин, чтобы он стал мягким. Затем промываем сухофрукты водой и обжариваем на сливочном масле в течение 1-2 мин, пока они не вздуются и не станут напоминать свежий виноград.

Шаг 3

Далее готовим карамель для блинов. 100 г сахара топим на слабом огне и затем взбиваем в него сливки. В получившуюся смесь добавляем кусочки свежей груши и тщательно перемешиваем.

Шаг 4

Гречневые блины готовы! Подавать с сыром страчателла и обжаренной в карамели грушей. Сверху посыпать блюдо изюмом.

Приятного аппетита!

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