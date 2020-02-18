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Гречневые блины с сыром: как приготовить праздничное угощение

Гречневые блины с сыром: как приготовить праздничное угощение
Фото: пресс-служба
С пошаговым рецептом авторского блюда справится каждая хозяйка

Для празднования масленичной недели отлично подойдут блины на гречневой муке с оригинальной начинкой. Как приготовить десерт с сыром, изюмом и грушей в карамели рассказал шеф-повар ресторана La Famiglia Артем Лаптев.

Ингредиенты для приготовления блинов:

  • Гречневая мука – 80 г
  • Пшеничная мука – 80 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 140 г
  • Соль – 5 г
  • Сода – 2 г
  • Растительное масло – 30 мл
  • Груша  – 2 шт.
  • Сливки
  • Сливочное масло – 20 г
  • Сыр страчателла – 150 г
  • Изюм – 40 г

Пошаговый рецепт десерта:

Шаг 1

Сначала готовим тесто для блинов. Отдельно смешиваем муку, соль, соду и 40 г сахара. В другой емкости взбиваем яйца с растительным маслом и вливаем в полученную смесь. Тесто тщательно взбиваем и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 2

В это время приступаем к приготовлению начинки. Изюм заливаем кипятком на 10-15 мин, чтобы он стал мягким. Затем промываем сухофрукты водой и обжариваем на сливочном масле в течение 1-2 мин, пока они не вздуются и не станут напоминать свежий виноград.

Шаг 3

Далее готовим карамель для блинов. 100 г сахара топим на слабом огне и затем взбиваем в него сливки. В получившуюся смесь добавляем кусочки свежей груши и тщательно перемешиваем.

Шаг 4

Гречневые блины готовы! Подавать с сыром страчателла и обжаренной в карамели грушей. Сверху посыпать блюдо изюмом.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом ажурных блинов на кефире.

Карина СИРАЗОВА

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