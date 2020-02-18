Жареные макароны: рецепт ужина для всей семьи
Любители итальянской пасты, или попросту макарон, оценят простой рецепт их приготовления. На все про все потребуется всего 20-25 минут. Блюдо получается невероятно вкусным. А приятным бонусом является то, что мыть лишнюю посуду не нужно.
Макароны с фаршем станут полноценным обедом или ужином. Так, потратив меньше получаса, можно накормить всю семью.
Ингредиенты:
- Макароны – 500 г
- Фарш – по вкусу
- Свежезамороженные овощи – 400 г
- Соевый соус – по вкусу
- Приправа для свинины – 1 ч. л.
- Вода – 800 мл
- Растительное масло – 2 ст. л.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Обжариваем сухую вермишель на сковороде до золотистого цвета, добавив ложку растительного масла. После готовности выкладываем в отдельную емкость. Макаронные изделия необходимо постоянно перемешивать, чтобы они не подгорели.
Шаг 2
На сковороду выливаем оставшееся масло, отправляем фарш и обжариваем также до золотистой корочки.
Шаг 3
К готовому мясному продукту добавляем замороженные овощи. Из них должна выпариться лишняя жидкость. Ассорти из фарша и овощей следует периодически помешивать.
Шаг 4
Через несколько минут отправляем к нему в сковороду соевый соус и специи.
Шаг 5
В готовую смесь выкладываем вермишель. Заливаем все водой и оставляем на огне.
Шаг 6
Как только макароны станут мягкими, а жидкость в сковороде выпариться, блюдо полностью готово.
Приятного аппетита!
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