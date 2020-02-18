Приготовление необычного блюда занимает всего 20-25 минут

Любители итальянской пасты, или попросту макарон, оценят простой рецепт их приготовления. На все про все потребуется всего 20-25 минут. Блюдо получается невероятно вкусным. А приятным бонусом является то, что мыть лишнюю посуду не нужно.

Макароны с фаршем станут полноценным обедом или ужином. Так, потратив меньше получаса, можно накормить всю семью.

Ингредиенты:

Макароны – 500 г

– 500 г Фарш – по вкусу

– по вкусу Свежезамороженные овощи – 400 г

– 400 г Соевый соус – по вкусу

– по вкусу Приправа для свинины – 1 ч. л.

– 1 ч. л. Вода – 800 мл

– 800 мл Растительное масло – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Обжариваем сухую вермишель на сковороде до золотистого цвета, добавив ложку растительного масла. После готовности выкладываем в отдельную емкость. Макаронные изделия необходимо постоянно перемешивать, чтобы они не подгорели.

Шаг 2

На сковороду выливаем оставшееся масло, отправляем фарш и обжариваем также до золотистой корочки.

Шаг 3

К готовому мясному продукту добавляем замороженные овощи. Из них должна выпариться лишняя жидкость. Ассорти из фарша и овощей следует периодически помешивать.

Шаг 4

Через несколько минут отправляем к нему в сковороду соевый соус и специи.



Шаг 5

В готовую смесь выкладываем вермишель. Заливаем все водой и оставляем на огне.

Шаг 6

Как только макароны станут мягкими, а жидкость в сковороде выпариться, блюдо полностью готово.

Приятного аппетита!

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