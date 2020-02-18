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Жареные макароны: рецепт ужина для всей семьи

Жареные макароны: рецепт ужина для всей семьи
Фото: pixabay.com
Приготовление необычного блюда занимает всего 20-25 минут

Любители итальянской пасты, или попросту макарон, оценят простой рецепт их приготовления. На все про все потребуется всего 20-25 минут. Блюдо получается невероятно вкусным. А приятным бонусом является то, что мыть лишнюю посуду не нужно. 

Макароны с фаршем станут полноценным обедом или ужином. Так, потратив меньше получаса, можно накормить всю семью. 

Ингредиенты:

  • Макароны – 500 г
  • Фарш – по вкусу
  • Свежезамороженные овощи – 400 г
  • Соевый соус – по вкусу
  • Приправа для свинины – 1 ч. л.
  • Вода – 800 мл
  • Растительное масло – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Обжариваем сухую вермишель на сковороде до золотистого цвета, добавив ложку растительного масла. После готовности выкладываем в отдельную емкость. Макаронные изделия необходимо постоянно перемешивать, чтобы они не подгорели.

Шаг 2

На сковороду выливаем оставшееся масло, отправляем фарш и обжариваем также до золотистой корочки. 

Шаг 3

К готовому мясному продукту добавляем замороженные овощи. Из них должна выпариться лишняя жидкость. Ассорти из фарша и овощей следует периодически помешивать.  

Шаг 4

Через несколько минут отправляем к нему в сковороду соевый соус и специи. 

Шаг 5

В готовую смесь выкладываем вермишель. Заливаем все водой и оставляем на огне.

Шаг 6

Как только макароны станут мягкими, а жидкость в сковороде выпариться, блюдо полностью готово. 

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом супердешевых котлет для всей семьи. 

Ксения АНДРЕЕВА

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