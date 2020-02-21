Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
Яичница – один из самых распространенных вариантов завтрака. Ее приготовление не требует много сил, времени и особенного кулинарного навыка. Однако изо дня в день есть по утрам жареные яйца надоедает. Прекрасной альтернативой глазуньи станет блюдо из тех же яиц, но с добавлением других ингредиентов. Приготовление завтрака занимает считанные минуты.
Ингредиенты блюда из яиц:
- Лаваш – 1 лист
- Яйца – 2-3 шт.
- Сыр – 100 г
- Сливочное масло – 50 г
- Томаты и колбаса
Пошаговый рецепт завтрака:
Шаг 1
Лист тонкого лаваша подстраиваем под параметры сковороды. Затем вырезанный круг или квадрат обмакиваем в воде.
Шаг 2
На сковороде растапливается сливочное масло, после чего на дно посуды для жарки выкладывается лаваш.
Шаг 3
На него разбиваем яйцо, распределяя его вилкой по всей поверхности тонкой лепешки. Сверху ее следует посыпать тертым сыром и довести наш "блинчик" до готовности под закрытой крышкой на умеренном огне. Далее лаваш необходимо перевернуть.
Шаг 4
В середину сырной лепешки укладываем колбасу и помидор и сворачиваем напополам.
Шаг 5
Теперь обжариваем получившийся "конвертик" с обеих сторон.
Его можно разрезать на кусочки поменьше, а можно оставить в таком виде. Завтрак готов. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом горячих бутербродов, которые готовятся 10 минут.
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