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Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака

Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
Фото: pixabay.com
На приготовление блюда уходят считанные минуты

Яичница – один из самых распространенных вариантов завтрака. Ее приготовление не требует много сил, времени и особенного кулинарного навыка. Однако изо дня в день есть по утрам жареные яйца надоедает. Прекрасной альтернативой глазуньи станет блюдо из тех же яиц, но с добавлением других ингредиентов. Приготовление завтрака занимает считанные минуты. 

Ингредиенты блюда из яиц:

  • Лаваш – 1 лист
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Сыр – 100 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Томаты и колбаса 

Пошаговый рецепт завтрака:

Шаг 1

Лист тонкого лаваша подстраиваем под параметры сковороды. Затем вырезанный круг или квадрат обмакиваем в воде. 

Шаг 2

На сковороде растапливается сливочное масло, после чего на дно посуды для жарки выкладывается лаваш. 

Шаг 3

На него разбиваем яйцо, распределяя его вилкой по всей поверхности тонкой лепешки. Сверху ее следует посыпать тертым сыром и довести наш "блинчик" до готовности под закрытой крышкой на умеренном огне. Далее лаваш необходимо перевернуть. 

Шаг 4

В середину сырной лепешки укладываем колбасу и помидор и сворачиваем напополам. 

Шаг 5

Теперь обжариваем получившийся "конвертик" с обеих сторон. 

Его можно разрезать на кусочки поменьше, а можно оставить в таком виде. Завтрак готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом горячих бутербродов, которые готовятся 10 минут. 

Ксения АНДРЕЕВА

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