На приготовление блюда уходят считанные минуты

Яичница – один из самых распространенных вариантов завтрака. Ее приготовление не требует много сил, времени и особенного кулинарного навыка. Однако изо дня в день есть по утрам жареные яйца надоедает. Прекрасной альтернативой глазуньи станет блюдо из тех же яиц, но с добавлением других ингредиентов. Приготовление завтрака занимает считанные минуты.

Ингредиенты блюда из яиц:

Лаваш – 1 лист

– 1 лист Яйца – 2-3 шт.

– 2-3 шт. Сыр – 100 г

– 100 г Сливочное масло – 50 г

– 50 г Томаты и колбаса

Пошаговый рецепт завтрака:

Шаг 1

Лист тонкого лаваша подстраиваем под параметры сковороды. Затем вырезанный круг или квадрат обмакиваем в воде.

Шаг 2

На сковороде растапливается сливочное масло, после чего на дно посуды для жарки выкладывается лаваш.

Шаг 3

На него разбиваем яйцо, распределяя его вилкой по всей поверхности тонкой лепешки. Сверху ее следует посыпать тертым сыром и довести наш "блинчик" до готовности под закрытой крышкой на умеренном огне. Далее лаваш необходимо перевернуть.

Шаг 4

В середину сырной лепешки укладываем колбасу и помидор и сворачиваем напополам.

Шаг 5

Теперь обжариваем получившийся "конвертик" с обеих сторон.

Его можно разрезать на кусочки поменьше, а можно оставить в таком виде. Завтрак готов. Приятного аппетита!

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