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Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком

Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Вкусное блюдо на Масленицу не оставит гостей равнодушными

Целую неделю, с 24 февраля по 1 марта, хозяйки будут печь блины. Когда обычный рецепт надоест, можно приготовить это блюдо с начинкой. "Утро" рассказывает, как разнообразить меню на Масленицу.

Ингредиенты:

  • Ветчина – 200 гр.
  • Сыр – 150 гр.
  • Пучок зелени 
  • Перец по вкусу
  • Молоко – 700 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 250 гр.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сода – 1/2 ч.л.
  • Соль по вкусу
  • Растительное масло

Пошаговый рецепт блинов с припеком:

Шаг 1

Сначала замешиваем тесто для блинов. В кастрюле подогреть молоко и снять с огня. Добавить сахар и соль. 

Шаг 2

В отдельной миске соединить муку с содой. В молоко разбить яйца и взбить до однородной массы. Затем высыпать муку в кастрюлю, продолжая помешивать. Готовое тесто для тонких блинов убрать в холодильник на 15 минут.

Шаг 3

Теперь готовим начинку для блинов с припеком. Сыр натереть на терке. Ветчину и зелень мелко порубить. Смешать ингредиенты в посуде и поперчить. 

Шаг 4

Разогреть сковородку на среднем огне и смазать маслом. Вылить на нее чуть меньше половника теста, чтобы блины получились тонкими. Добавить две-три ложки начинки. Затем залить сытное блюдо небольшим количеством теста. 

Шаг 5

Готовить блин, пока не останется жидкого теста. Его можно перевернуть – на другой стороне держать на сковородке не больше минуты. 

Блины с припеком с сыром и ветчиной готовы. Начинку можно также делать из вареных яиц и лука, с рыбой и зеленью, с бужениной и огурцом. 

Ранее "Утро" делилось рецептом воздушных блинов на минералке. 

Полина ИВАНОВА

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