Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
Целую неделю, с 24 февраля по 1 марта, хозяйки будут печь блины. Когда обычный рецепт надоест, можно приготовить это блюдо с начинкой. "Утро" рассказывает, как разнообразить меню на Масленицу.
Ингредиенты:
- Ветчина – 200 гр.
- Сыр – 150 гр.
- Пучок зелени
- Перец по вкусу
- Молоко – 700 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 250 гр.
- Сахар – 2 ст.л.
- Сода – 1/2 ч.л.
- Соль по вкусу
- Растительное масло
Пошаговый рецепт блинов с припеком:
Шаг 1
Сначала замешиваем тесто для блинов. В кастрюле подогреть молоко и снять с огня. Добавить сахар и соль.
Шаг 2
В отдельной миске соединить муку с содой. В молоко разбить яйца и взбить до однородной массы. Затем высыпать муку в кастрюлю, продолжая помешивать. Готовое тесто для тонких блинов убрать в холодильник на 15 минут.
Шаг 3
Теперь готовим начинку для блинов с припеком. Сыр натереть на терке. Ветчину и зелень мелко порубить. Смешать ингредиенты в посуде и поперчить.
Шаг 4
Разогреть сковородку на среднем огне и смазать маслом. Вылить на нее чуть меньше половника теста, чтобы блины получились тонкими. Добавить две-три ложки начинки. Затем залить сытное блюдо небольшим количеством теста.
Шаг 5
Готовить блин, пока не останется жидкого теста. Его можно перевернуть – на другой стороне держать на сковородке не больше минуты.
Блины с припеком с сыром и ветчиной готовы. Начинку можно также делать из вареных яиц и лука, с рыбой и зеленью, с бужениной и огурцом.
Ранее "Утро" делилось рецептом воздушных блинов на минералке.
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