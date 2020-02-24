Аппетитное блюдо из трески покорит всю семью

Разнообразить домашнее меню легко с помощью рыбы собственного приготовления. Это вкусное дополнение к ужину не потребует много сил и времени. "Утро" представляет пошаговый рецепт рыбной консервы в домашних условиях.

Ингредиенты:

Треска – 2 кг.

Растительное масло – 200 мл.

Соль – 1 ст.л.

Душистый перчик – по 2 шт. в каждую банку

Лавровый лист – по 1 шт. в каждую банку

Пошаговый рецепт консервы из рыбы:

Шаг 1

Мытую треску порезать на крупные куски и положить в миску, куда добавить соль и масло. Рыбу перемешать.

Шаг 2

Кусочки трески разложить по сухим 800 граммовым банкам, которые не нужно заполнять полностью.

Шаг 3

В банки равномерно вылить жидкость из миски. Добавить перец и лавровый лист. Банки с рыбой закрыть крышками.

Шаг 4

В кастрюлю налить холодную воду и поставить туда банки. Тушить на медленном огне 3 часа. После этого закручиваем крышки.

Консервы из рыбы готовы. В банки можно добавлять жареный лук с морковью и другие специи.

Ранее "Утро" делилось рецептом вкусного блюда из рыбы.