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Консервы из рыбы: рецепт вкусной домашней заготовки

Консервы из рыбы: рецепт вкусной домашней заготовки
Фото: Lenz, G./Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Аппетитное блюдо из трески покорит всю семью

Разнообразить домашнее меню легко с помощью рыбы собственного приготовления. Это вкусное дополнение к ужину не потребует много сил и времени. "Утро" представляет пошаговый рецепт рыбной консервы в домашних условиях. 

Ингредиенты:

  • Треска – 2 кг.
  • Растительное масло – 200 мл. 
  • Соль – 1 ст.л.
  • Душистый перчик – по 2 шт. в каждую банку
  • Лавровый лист  –  по 1 шт. в каждую банку 

Пошаговый рецепт консервы из рыбы:

Шаг 1

Мытую треску порезать на крупные куски и положить в миску, куда добавить соль и масло. Рыбу перемешать.

Шаг 2

Кусочки трески разложить по сухим 800 граммовым банкам, которые не нужно заполнять полностью. 

Шаг 3

В банки равномерно вылить жидкость из миски. Добавить перец и лавровый лист. Банки с рыбой закрыть крышками.

Шаг 4

В кастрюлю налить холодную воду и поставить туда банки. Тушить на медленном огне 3 часа. После этого закручиваем крышки. 

Консервы из рыбы готовы. В банки можно добавлять жареный лук с морковью и другие специи.

Ранее "Утро" делилось рецептом вкусного блюда из рыбы.

Полина ИВАНОВА

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