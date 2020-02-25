"По-строгановски с зайчатиной": пикантный рецепт блинов с мясом
На этой неделе в России отмечают Масленицу, главным символом которой бесспорно являются блины. Пикантным рецептом блинов "По-строгановски" из зайчатины с "Утром" поделился бренд-шеф Restaurants by Crocus Group – "LESNOY" Сергей Батуков.
Ингредиенты для приготовления блинов с мясом зайца на 4 порции:
- Вода – 500 мл
- Молоко – 500 мл
- Яйца– 5 шт.
- Соль – 10 гр.
- Сахар -100гр
- Растительное масло – 150 гр.
- Мука – 450 гр.
- Бедро зайца – 180 гр.
- Ин 9 – значение
- Лук репчатый -70 гр.
- Масло сливочное -50 гр.
- Печень зайца – 100 гр.
- Зелёный горошек свежемороженый – 130 гр.
- Орегано – 1 гр.
- Хрен сливочный – 30 гр.
- Перец черный молотый
- Белое вино – 40 мл.
- Зеленый лук пучок
- Хрен корень 5 гр.
- Кресс салат 3 гр.
Пошаговый рецепт :
Шаг 1
Смешать все ингредиенты для блинного теста.
Шаг 2
На растительном масле выпечь тонкие блинчики с хрустящим краешком.
Шаг 3
Бедро зайца отделить от костей. Печень и мясо промыть, дать воде стечь, нарезать соломкой.
Шаг 4
На сковороде с толстым дном обжарить лук на сливочном и растительном масле, добавить печень и бедро. Готовить на среднем огне 15 минут. После влить сливки, довести до кипения. Зеленый горошек и специи положить за 5-7 минут до готовности.
Шаг 5
Начинку выложить в центр блинчика, свернуть его в виде "мешочка" и перевязать стеблями зеленого лука, предварительно опустив в кипяток.
Шаг 6
Для соуса на блины с мясом, репчатый лук обжариваем на сливочном масле, добавляем белое вино, выпариваем около 5 минут. Вливаем сливки, прогреваем. Солим и перчим по вкусу. Готовый соус процеживаем и поливаем блинчики перед подачей. Сверху посыпаем натертым корнем хрена и кресс салатом и вот наши блины с мясом кролика готовы!
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ