Пошаговый рецепт приготовления блинов придется по вкусу гурманам

На этой неделе в России отмечают Масленицу, главным символом которой бесспорно являются блины. Пикантным рецептом блинов "По-строгановски" из зайчатины с "Утром" поделился бренд-шеф Restaurants by Crocus Group – "LESNOY" Сергей Батуков.

Ингредиенты для приготовления блинов с мясом зайца на 4 порции:

Вода – 500 мл

Молоко – 500 мл

Яйца– 5 шт.

Соль – 10 гр.

Сахар -100гр

Растительное масло – 150 гр.

Мука – 450 гр.

Бедро зайца – 180 гр.

Ин 9 – значение

Лук репчатый -70 гр.

Масло сливочное -50 гр.

Печень зайца – 100 гр.

Зелёный горошек свежемороженый – 130 гр.

Орегано – 1 гр.

Хрен сливочный – 30 гр.

Перец черный молотый

Белое вино – 40 мл.

Зеленый лук пучок

Хрен корень 5 гр.

Кресс салат 3 гр.

Пошаговый рецепт :

Шаг 1

Смешать все ингредиенты для блинного теста.

Шаг 2

На растительном масле выпечь тонкие блинчики с хрустящим краешком.

Шаг 3

Бедро зайца отделить от костей. Печень и мясо промыть, дать воде стечь, нарезать соломкой.

Шаг 4

На сковороде с толстым дном обжарить лук на сливочном и растительном масле, добавить печень и бедро. Готовить на среднем огне 15 минут. После влить сливки, довести до кипения. Зеленый горошек и специи положить за 5-7 минут до готовности.

Шаг 5

Начинку выложить в центр блинчика, свернуть его в виде "мешочка" и перевязать стеблями зеленого лука, предварительно опустив в кипяток.

Шаг 6

Для соуса на блины с мясом, репчатый лук обжариваем на сливочном масле, добавляем белое вино, выпариваем около 5 минут. Вливаем сливки, прогреваем. Солим и перчим по вкусу. Готовый соус процеживаем и поливаем блинчики перед подачей. Сверху посыпаем натертым корнем хрена и кресс салатом и вот наши блины с мясом кролика готовы!

