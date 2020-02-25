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"По-строгановски с зайчатиной": пикантный рецепт блинов с мясом

"По-строгановски с зайчатиной": пикантный рецепт блинов с мясом
Фото: Пресс-служба
Пошаговый рецепт приготовления блинов придется по вкусу гурманам

На этой неделе в России отмечают Масленицу, главным символом которой бесспорно являются блины. Пикантным рецептом блинов "По-строгановски" из зайчатины с "Утром" поделился бренд-шеф Restaurants by Crocus Group – "LESNOY" Сергей Батуков.

Ингредиенты для приготовления блинов с мясом зайца на 4 порции:

  • Вода – 500 мл
  • Молоко – 500 мл
  • Яйца– 5 шт.
  • Соль – 10 гр.
  • Сахар -100гр
  • Растительное масло – 150 гр.
  • Мука – 450 гр.
  • Бедро зайца – 180 гр.
  • Ин 9 – значение
  • Лук репчатый -70 гр.
  • Масло сливочное -50 гр.
  • Печень зайца – 100 гр.
  • Зелёный горошек свежемороженый – 130 гр.
  • Орегано – 1 гр.
  • Хрен сливочный – 30 гр.
  • Перец черный молотый
  • Белое вино – 40 мл.
  • Зеленый лук пучок
  • Хрен корень 5 гр.
  • Кресс салат 3 гр.

Пошаговый рецепт :

Шаг 1

Смешать все ингредиенты для блинного теста.

Шаг 2

На растительном масле выпечь тонкие блинчики с хрустящим краешком.

Шаг 3

Бедро зайца отделить от костей. Печень и мясо промыть, дать воде стечь, нарезать соломкой.

Шаг 4

На сковороде с толстым дном обжарить лук на сливочном и растительном масле, добавить печень и бедро. Готовить на среднем огне 15 минут. После влить сливки, довести до кипения. Зеленый горошек и специи положить за 5-7 минут до готовности.

Шаг 5

Начинку выложить в центр блинчика, свернуть его в виде "мешочка" и перевязать стеблями зеленого лука, предварительно опустив в кипяток.

Шаг 6

Для соуса на блины с мясом, репчатый лук обжариваем на сливочном масле, добавляем белое вино, выпариваем около 5 минут. Вливаем сливки, прогреваем. Солим и перчим по вкусу. Готовый соус процеживаем и поливаем блинчики перед подачей. Сверху посыпаем натертым корнем хрена и кресс салатом и вот наши блины с мясом кролика готовы!

Рина КРАСНОВА

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