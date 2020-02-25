Простые рецепты вкуснейших блинов, о которых говорят: "Пальчики оближешь"

У каждой хозяйки есть свой излюбленный рецепт жарки блинов, но это не исключает экспериментов. Ведь хочется побаловать себя и своих близких перед Великим постом разнообразными лакомствами.

"Утро" предлагает подборку блинных рецептов: от классики до эксклюзивных вариантов. Первый в длинном списке – традиционный способ приготовления главного угощения текущей недели.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

– 1 шт. Молоко – 200 мл

– 200 мл Цельнозерновая мука – 90 г

– 90 г Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

– 0,5 ч. л. Растительное масло – 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

В большой миске смешиваем яйцо, молоко и масло.

Шаг 2

В жидкую массу добавляем соединенную с разрыхлителем муку и убираем на полчаса в холодильник.

Шаг 3

Затем жарим блинчики на антипригарной сковороде. Угощение готово. Подавать его можно с любыми сладостями. Прекрасно подойдут мед, варенье, джем и сгущенное молоко.

Если же за столом собирается большая компания, то стоит воспользоваться следующим рецептом.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

– 4 шт. Мука – 14 ст. л.

– 14 ст. л. Кипяток (не крутой) – 1 стакан

– 1 стакан Молоко – 1 стакан

– 1 стакан Растительное масло – 1 ст. л.

– 1 ст. л. Сахар – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Взбиваем яйца с сахаром, вливаем молоко.

Шаг 2

В яично-молочную смесь постепенно (можно по одной ложке) добавляем муку, каждый раз тщательно перемешивая, дабы предотвратить образование комочков.

Шаг 3

Беспрерывно взбиваем тесто, вливая при этом струйкой кипяток.

Шаг 4

После добавления растительного масла смело приступайте к жарке на антипригарной сковороде. В получившиеся изделия можно завернуть любую начинку. Например, мягкий сыр с красной рыбой. Приятного аппетита!

Тем, кто пристально следит за своей фигурой, подойдут мучные изделия для приверженцев правильного питания (ПП). Блины получаются невероятно вкусными и легкими. Все приведенные ниже рецепты содержат секретный ингредиент.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 5 ст. л.

– 5 ст. л. Банан – 1 шт.

– 1 шт. Яйцо – 1 шт.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Для приготовления теста понадобится переспелый банан, который придаст лакомству сладости и аромата. Продолговатый плод необходимо как следует размять и перемешать с яйцом.

Шаг 2

В однородную массу надо высыпать овсяные хлопья. Тесто готово.

Шаг 3

Его выливаем небольшими порциями на сковороду и обжариваем с двух сторон. Вот и все.

Гурманы оценят блинчики с маком, для приготовления которых понадобится минимум продуктов.

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан

– 1 стакан Сахар (или сахарозаменитель) – 1 ст. л.

– 1 ст. л. Яйцо – 1 шт.

– 1 шт. Молоко – 1 стакан

– 1 стакан Сливочное масло – 10 г

– 10 г Мак – 1-2 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Пока замачивается мак в кипятке, смешиваем в емкости яйцо, молоко, сахар, муку. Все ингредиенты перемешиваются.

Шаг 2

Теперь добавляем мак.

Шаг 3

Сливочное масло необходимо растопить на сковороде или в микроволновой печи и также влить в тесто.

Шаг 4

Все тщательно перемешиваем и жарим блины, которые получаются очень нежными на вкус.

И еще один потрясающий рецепт сытного угощения. Оно может стать самостоятельным блюдом, заменив завтрак. Эти блины прекрасно подойдут для перекуса.

Ингредиенты:

Мука (пшеничная или кукурузная) – 2/3 стакана

– 2/3 стакана Молоко – 1 стакан

– 1 стакан Твердый сыр – 30 г

– 30 г Яйцо – 1 шт.

– 1 шт. Зелень (укроп и петрушка) – по вкусу

– по вкусу Соль и специи – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Смешиваем яйцо с молоком и мукой, добавив соль и специи.

Шаг 2

В блинную смесь добавляем мелко порезанную зелень.

Шаг 3

Последний в тесто идет тертый сыр.

Шаг 4

Все перемешиваем до однородной массы, из которой затем выпекаем блины. Кушать подано.