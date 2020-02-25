Широкая Масленица: подборка блинных шедевров
У каждой хозяйки есть свой излюбленный рецепт жарки блинов, но это не исключает экспериментов. Ведь хочется побаловать себя и своих близких перед Великим постом разнообразными лакомствами.
"Утро" предлагает подборку блинных рецептов: от классики до эксклюзивных вариантов. Первый в длинном списке – традиционный способ приготовления главного угощения текущей недели.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 200 мл
- Цельнозерновая мука – 90 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
В большой миске смешиваем яйцо, молоко и масло.
Шаг 2
В жидкую массу добавляем соединенную с разрыхлителем муку и убираем на полчаса в холодильник.
Шаг 3
Затем жарим блинчики на антипригарной сковороде. Угощение готово. Подавать его можно с любыми сладостями. Прекрасно подойдут мед, варенье, джем и сгущенное молоко.
Если же за столом собирается большая компания, то стоит воспользоваться следующим рецептом.
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 14 ст. л.
- Кипяток (не крутой) – 1 стакан
- Молоко – 1 стакан
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Взбиваем яйца с сахаром, вливаем молоко.
Шаг 2
В яично-молочную смесь постепенно (можно по одной ложке) добавляем муку, каждый раз тщательно перемешивая, дабы предотвратить образование комочков.
Шаг 3
Беспрерывно взбиваем тесто, вливая при этом струйкой кипяток.
Шаг 4
После добавления растительного масла смело приступайте к жарке на антипригарной сковороде. В получившиеся изделия можно завернуть любую начинку. Например, мягкий сыр с красной рыбой. Приятного аппетита!
Тем, кто пристально следит за своей фигурой, подойдут мучные изделия для приверженцев правильного питания (ПП). Блины получаются невероятно вкусными и легкими. Все приведенные ниже рецепты содержат секретный ингредиент.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 5 ст. л.
- Банан – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Для приготовления теста понадобится переспелый банан, который придаст лакомству сладости и аромата. Продолговатый плод необходимо как следует размять и перемешать с яйцом.
Шаг 2
В однородную массу надо высыпать овсяные хлопья. Тесто готово.
Шаг 3
Его выливаем небольшими порциями на сковороду и обжариваем с двух сторон. Вот и все.
Гурманы оценят блинчики с маком, для приготовления которых понадобится минимум продуктов.
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан
- Сахар (или сахарозаменитель) – 1 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 1 стакан
- Сливочное масло – 10 г
- Мак – 1-2 ч. л.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Пока замачивается мак в кипятке, смешиваем в емкости яйцо, молоко, сахар, муку. Все ингредиенты перемешиваются.
Шаг 2
Теперь добавляем мак.
Шаг 3
Сливочное масло необходимо растопить на сковороде или в микроволновой печи и также влить в тесто.
Шаг 4
Все тщательно перемешиваем и жарим блины, которые получаются очень нежными на вкус.
И еще один потрясающий рецепт сытного угощения. Оно может стать самостоятельным блюдом, заменив завтрак. Эти блины прекрасно подойдут для перекуса.
Ингредиенты:
- Мука (пшеничная или кукурузная) – 2/3 стакана
- Молоко – 1 стакан
- Твердый сыр – 30 г
- Яйцо – 1 шт.
- Зелень (укроп и петрушка) – по вкусу
- Соль и специи – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Смешиваем яйцо с молоком и мукой, добавив соль и специи.
Шаг 2
В блинную смесь добавляем мелко порезанную зелень.
Шаг 3
Последний в тесто идет тертый сыр.
Шаг 4
Все перемешиваем до однородной массы, из которой затем выпекаем блины. Кушать подано.
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