Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Широкая Масленица: подборка блинных шедевров

Широкая Масленица: подборка блинных шедевров
Фото: pixabay.com
Простые рецепты вкуснейших блинов, о которых говорят: "Пальчики оближешь"

У каждой хозяйки есть свой излюбленный рецепт жарки блинов, но это не исключает экспериментов. Ведь хочется побаловать себя и своих близких перед Великим постом разнообразными лакомствами. 

"Утро" предлагает подборку блинных рецептов: от классики до эксклюзивных вариантов. Первый в длинном списке – традиционный способ приготовления главного угощения текущей недели. 

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Цельнозерновая мука – 90 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Растительное масло – 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

В большой миске смешиваем яйцо, молоко и масло.

Шаг 2

В жидкую массу добавляем соединенную с разрыхлителем муку и убираем на полчаса в холодильник.

Шаг 3

Затем жарим блинчики на антипригарной сковороде. Угощение готово. Подавать его можно с любыми сладостями. Прекрасно подойдут мед, варенье, джем и сгущенное молоко. 

Если же за столом собирается большая компания, то стоит воспользоваться следующим рецептом.  

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 14 ст. л.
  • Кипяток (не крутой) – 1 стакан
  • Молоко – 1 стакан
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Взбиваем яйца с сахаром, вливаем молоко.

Шаг 2

В яично-молочную смесь постепенно (можно по одной ложке) добавляем муку, каждый раз тщательно перемешивая, дабы предотвратить образование комочков.

Шаг 3

Беспрерывно взбиваем тесто, вливая при этом струйкой кипяток.

Шаг 4

После добавления растительного масла смело приступайте к жарке на антипригарной сковороде. В получившиеся изделия можно завернуть любую начинку. Например, мягкий сыр с красной рыбой. Приятного аппетита! 

Тем, кто пристально следит за своей фигурой, подойдут мучные изделия для приверженцев правильного питания (ПП). Блины получаются невероятно вкусными и легкими. Все приведенные ниже рецепты содержат секретный ингредиент. 

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 5 ст. л.
  • Банан – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Для приготовления теста понадобится переспелый банан, который придаст лакомству сладости и аромата. Продолговатый плод необходимо как следует размять и перемешать с яйцом.

Шаг 2

В однородную массу надо высыпать овсяные хлопья. Тесто готово. 

Шаг 3

Его выливаем небольшими порциями на сковороду и обжариваем с двух сторон. Вот и все.

Гурманы оценят блинчики с маком, для приготовления которых понадобится минимум продуктов. 

Ингредиенты:

  • Мука – 1 стакан
  • Сахар (или сахарозаменитель) – 1 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 1 стакан
  • Сливочное масло – 10 г
  • Мак – 1-2 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Пока замачивается мак в кипятке, смешиваем в емкости яйцо, молоко, сахар, муку. Все ингредиенты перемешиваются. 

Шаг 2

Теперь добавляем мак.

Шаг 3

Сливочное масло необходимо растопить на сковороде или в микроволновой печи и также влить в тесто. 

Шаг 4

Все тщательно перемешиваем и жарим блины, которые получаются очень нежными на вкус. 

И еще один потрясающий рецепт сытного угощения. Оно может стать самостоятельным блюдом, заменив завтрак. Эти блины прекрасно подойдут для перекуса. 

Ингредиенты:

  • Мука (пшеничная или кукурузная) – 2/3 стакана
  • Молоко – 1 стакан
  • Твердый сыр – 30 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Зелень (укроп и петрушка) – по вкусу
  • Соль и специи – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Смешиваем яйцо с молоком и мукой, добавив соль и специи. 

Шаг 2

В блинную смесь добавляем мелко порезанную зелень. 

Шаг 3

Последний в тесто идет тертый сыр. 

Шаг 4

Все перемешиваем до однородной массы, из которой затем выпекаем блины. Кушать подано. 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей