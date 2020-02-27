Сладкие пирожки с яблоками: рецепт постной выпечки
Пирожки с яблоками отлично подойдут для постящихся – в простом рецепте нет ни молока, ни яиц. Кроме того, для приготовления дрожжевой выпечки не понадобится духовка, а начинку для теста можно выбрать любую.
Ингредиенты для сладких пирожков:
- Мука – 650 г
- Сухие дрожжи – 10 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Яблоки – 3 шт.
- Корица
Пошаговый рецепт постных пирожков:
Шаг 1
Сначала замешиваем тесто для пирожков. Для этого заливаем дрожжи, сахар и соль 250 мл теплой воды. Затем добавляем растительное масло и муку, перемешиваем до однородного состояния. Теперь нужно влить еще 250 мл кипятка – так тесто для выпечки станет нежнее.
Шаг 2
Тем временем готовим начинку – она может быть любой. Для пирожков с яблоками убираем сердцевину из фруктов и нарезаем из небольшими кубиками. Яблоки отправить тушиться в сковороде, предварительно посыпав их сахаром и корицей.
Шаг 3
Чтобы приготовить сладкие пирожки на дрожжах, тесто для выпечки раскатываем и нарезаем на небольшие кусочки. В каждый положить начинку и плотно залепить края теста, чтобы яблоки не вываливались.
Шаг 4
Постные пирожки на дрожжах почти готовы, осталось их лишь обжарить. Для этого каждый кладем на сковороду с растительным маслом и готовим до золотистой корочки. Обжаривать выпечку нужно с двух сторон.
Жареные пирожки с яблоками готовы, можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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